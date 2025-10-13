Hà Nội: Cháy lớn tại nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái

Theo người dân, vào thời điểm trên họ phát hiện cháy tại nhà xưởng sản xuất đồ bảo hộ, rộng khoảng 300m2. Chủ kho xưởng đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.



Lửa đã bùng lên nhanh chóng, bao trùm nhà xưởng. Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Đến 22h khói đen vẫn bốc lên cuồn cuộn tại khu vực trên. Máy xúc được huy động đến hiện trường.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện lực lượng chữa cháy đang khẩn trương dập lửa.