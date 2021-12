Chiều 22/12, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại diện Công an phường Hàng Trống cho biết, từ 17 giờ 30 phút ngày 24/12, các tuyến phố dẫn vào Nhà Thờ Lớn như Ấu Triệu, Nhà Chung, Nhà Thờ... sẽ cấm các phương tiện ra vào khu vực này. Bên cạnh đó, những người dân được phép ra vào khu vực gồm: Người cư trú trong khu vực; Người nhận được Giấy mời từ phía Nhà Thờ Lớn và Lực lượng an ninh bảo vệ khu vực đêm Noel.

Đêm Giáng sinh, Hà Nội cấm các phương tiện và hạn chế người dân ra vào khu vực Nhà Thờ lớn.

Mục đích của việc này là nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, tránh lập lại "kịch bản" như dịp Lễ Trung Thu trong Tháng 8 vừa qua,.

Liên quan đến việc này, Thượng tá Vũ Văn Huế, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã có phương án bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự gửi đến các tổ chức, cơ sở tôn giáo hạn chế tập trung đông người, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Hiện tại có 4 cơ sở tôn giáo lớn trên địa bàn đã được Công an quận triển khai các tình huống bảo vệ, chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Theo Thượng tá Vũ Văn Huế, người dân đi lễ Giáng sinh sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát lượng người nhằm phòng, chống dịch bệnh.