Hà Nội: Bụi cuốn mù đường Hoàng Tăng Bí, người dân khổ sở vì xe tải ngày đêm
Xe tải chở đất đá chạy rầm rập ngày đêm khiến đường Hoàng Tăng Bí (Hà Nội) bụi mù mịt, giao thông ùn tắc, người dân khổ sở vì ô nhiễm, sinh hoạt bị đảo lộn.
Khu dân cư Hà Nội chìm trong bụi mù, người dân khổ sở vì xe tải
“Xe tải chở đất chạy ngày đêm khiến chúng tôi mất ngủ ban đêm, mệt mỏi vào ban ngày. Không chỉ khổ sở vì ô nhiễm, người dân ở đây còn lo ngại về an toàn giao thông. Phía sau nhà là công trường hồ điều hòa, phía trước là tuyến đường đông ô tô, thường xuyên ùn tắc, nguy hiểm rình rập”, bà Hoan nói.
Cùng chung cảnh ngộ, anh Duy Thanh cho biết gia đình phải quét dọn cửa hàng 3-4 lần mỗi ngày nhưng bụi vẫn bám khắp nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.
Từ sáng sớm đến tối muộn, mỗi khi xe tải chạy qua, bụi lại cuộn lên thành từng đám dày đặc, che mờ tầm nhìn, khiến người đi đường khó chịu.
Không chỉ gây ô nhiễm, lượng xe tải lớn còn tạo áp lực lên tuyến đường vốn nhỏ hẹp, khiến giao thông thường xuyên ùn tắc.
Khi hai xe tải lớn đi ngược chiều, người đi xe máy phải len lỏi qua những khoảng trống hẹp, nhích từng chút giữa dòng phương tiện đông đúc.
Xe tải và các phương tiện phục vụ thi công hoạt động liên tục ngày đêm để vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cho các dự án.
Dù các đơn vị đã thực hiện rửa xe trước khi rời công trường, tình trạng bụi bẩn vẫn chưa được cải thiện đáng kể.
Đáng chú ý, dù đã có biển báo hạn chế tải trọng, xe tải hạng nặng vẫn xuất hiện trên đường Hoàng Tăng Bí và khu vực Cầu Mới, làm gia tăng áp lực lên tuyến đường vốn đã chật hẹp.