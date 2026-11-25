Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành công văn về tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

UBND thành phố giao Công an thành phố làm cơ quan đầu mối; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm (nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè); mở rộng camera AI, xử phạt nguội, kết nối dữ liệu dùng chung và đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu quy hoạch, hạ tầng gắn với kéo giảm ùn tắc, tai nạn; xử lý “điểm đen”, lối đi tự mở qua đường sắt; phát triển mô hình TOD, đường sắt đô thị, xe buýt điện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị triển khai Đề án “Vùng phát thải thấp” và chuyển đổi năng lượng xanh hướng tới Net Zero năm 2050.

CSGT Hà Nội theo dõi trật tự, an toàn giao thông qua camera AI.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức nhân rộng “Cổng trường an toàn giao thông”, ký cam kết đội mũ bảo hiểm, không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện và theo dõi vi phạm trong lứa tuổi học sinh.

Sở Tư pháp cần phổ biến các quy định pháp luật mới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng văn hóa giao thông gắn với tiêu chí bình xét danh hiệu văn hóa và vận động đi phương tiện công cộng, xe xanh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện 115, tập huấn sơ cứu và chia sẻ dữ liệu nạn nhân.

Ngoài ra, Sở Tài chính bố trí kinh phí, đầu tư công 2026-2030; Sở Khoa học và Công nghệ thúc đẩy ứng dụng AI, Big Data, IoT, ITS. Sở Nội vụ hoàn thiện tổ chức, nhân lực; Sở Ngoại vụ mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực; Sở Công Thương kiểm soát mũ bảo hiểm đạt chuẩn, phát triển trạm sạc, tủ đổi pin.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường cần xử lý dứt điểm lấn chiếm vỉa hè, lối đi tự mở, phân luồng cổng trường, phát huy loa truyền thanh. Các Ban quản lý dự án cần bảo đảm tổ chức giao thông khi thi công; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đẩy mạnh vận động, giám sát và phản biện xã hội.