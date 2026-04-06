Đối tượng Thắng.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, người dân trình báo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) về việc xe ô tô Mercedes GLC 200 để dưới hầm chung cư trên đường Trần Kim Xuyến bị kẻ gian lấy trộm mặt gương chiếu hậu.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là Phùng Xuân Thắng (có 2 tiền án).

Bước đầu đối tượng khai nhận, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp mặt gương chiếu hậu trong hầm chung cư kể trên đã mang bán cho N.T.D - ở chợ Hòa Bình (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Clip đối tượng trộm cắp mặt gương xe ô tô.

Đáng chú ý, Thắng còn khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp mặt gương chiếu hậu ô tô Mercedes E200, Mercedes GLC 300, Mercedes GLC 200, BMW tại các phường Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Yên Hòa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.