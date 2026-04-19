Tối 18/4, sân vận động Olympic Mộng Chi Lam tại Túc Thiên (Trung Quốc) chật kín khán giả, bầu không khí sôi sục khi trận cầu tâm điểm giữa đội Túc Thiên và Nam Kinh thuộc Giải bóng đá các thành phố tỉnh Giang Tô 2026 khởi tranh.

Ngay trước giờ bóng lăn, màn trình diễn mở màn mang tên Bá Vương trở lại - đốt cháy Túc Thiên đã khiến khán đài bùng nổ. Nam diễn viên Hà Nhuận Đông hóa thân thành Hạng Vũ - Tây Sở Bá Vương, cưỡi chiến xa, dẫn đầu đoàn kỵ binh và tương tác cùng khán giả. Gần 30.000 cổ động viên đồng thanh hò reo, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Khung cảnh Hà Nhuận Đông hóa thân thành Hạng Vũ, diễu hành trước 30.000 khán giả. Video: BiliBili.

Dưới ánh đèn đêm, màn hình lớn của sân vận động tái hiện chiến trường Sở - Hán bằng công nghệ AI. Hình ảnh Hạng Vũ cưỡi ngựa xông pha, cùng lời thoại đầy khí thế, đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Tiếp đó, 58 “chiến binh Tây Sở” và Hà Nhuận Đồng đồng loạt hô vang: “Thi đấu dựa vào quyết tâm và dũng khí, nam nhi Túc Thiên không bao giờ thiếu quyết tâm và dũng khí, Túc Thiên là sân nhà của chúng ta, hôm nay quyết chiến hết mình!”.

Hà Nhuận Đông hóa thân thành Hạng Vũ, thể hiện phong độ cổ vũ đội Túc Thiên. Nam diễn viên từng đóng Hạng Vũ trong bộ Hán Sở truyền kỳ năm 2012.

Màn hô vang khiến cả sân vận động lặng đi trong giây lát rồi bùng nổ tràng pháo tay như sấm.

30 chiến binh gõ trống tạo nên nhịp điệu dồn dập như sấm rền, 28 người phất cờ Sở, đội hình biến hóa linh hoạt, 16 chiến mã tiến vào sân trong tiếng hô “Bá Vương đã tới!”.

Trong tiếng hò reo vang dội, Hà Nhuận Đông xuất hiện trên chiến xa, mặc nguyên bộ giáp trong phim, tay cầm vũ khí, khí thế uy nghiêm.

“Ta là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ! Ta đã trở lại!” - giọng nói của Hà Nhuận Đông vang vọng khắp sân. Khán đài lập tức đáp lại: “Bá Vương trở lại! Bá Vương trở lại!”.

Khi chiến xa rời sân, “Bá Vương” vẫy tay chào khán giả lần cuối. Màn tiếp sức của Hà Nhuận Đông đã phần nào giúp Túc Thiên hạ Nam Kinh với tỷ số 2-0. Mùa trước, họ từng để thua trắng 4 bàn không gỡ.

Sau chương trình, Hà Nhuận Đông chia sẻ với truyền thông địa phương rằng anh xúc động khi được tham gia sự kiện tại quê hương của Hạng Vũ. Năm 2012, nam diễn viên được giao vai Hạng Vũ trong Hán Sở truyền kỳ.

Trong phim, anh phải mang bộ giáp nặng 40 kg. Để đủ sức khỏe phục vụ vai diễn, anh tăng lên 95 kg, luyện tập suốt 7 tháng để có thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Tên tuổi Hà Nhuận Đông bỗng dưng "hot" trở lại nhờ việc bị so sánh với "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách phim Trục Ngọc.





Sự khác biệt lớn giữa hình tượng tướng quân, một bên khí phách nam nhi, khí chất của Hà Nhuận Đông được khen áp đảo hình tượng mặt hoa da phấn của "mỹ nam cổ trang" Trương Lăng Hách.

Sau những màn bị đặt lên bàn cân, Weibo Hà Nhuận Đông tăng hàng triệu lượt theo dõi, các nhãn hàng để mắt, thi nhau mời anh làm đại diện.

Hà Nhuận Đông sinh năm 1975, là nam diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng xứ Đài. Anh nổi tiếng khắp châu Á qua nhiều tác phẩm đình đám, phải kể đến Phong Vân, Ngoạ hổ tàng long, Hán Sở truyền kỳ, Hoa anh hùng, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (bản 2007), Bong bóng mùa hè, Tân tam quốc diễn nghĩa... Đời tư, anh kết hôn năm 2016 với Lâm Bội Hy, cả hai quen nhau từ 2007. Cả hai không áp lực chuyện sinh con và vẫn theo đuổi đam mê của riêng mình.