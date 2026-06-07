Hạ huyệt chưa xong, đám tang bỗng hỗn loạn: Cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người không dám lại gần

Sự cố bất ngờ giữa đám tang

Ngày 4/4/2025, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại Nghĩa trang Greenmount ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ), đã khiến nhiều người tham dự đám tang hoảng hốt.

Theo truyền thông Mỹ, sự việc xảy ra trong lễ an táng của ông Benjamin Aviles. Khi nghi thức hạ huyệt đang được tiến hành, nhóm người khiêng quan tài cùng một số người thân đứng xung quanh bất ngờ rơi xuống huyệt mộ sâu khoảng 1,8 m.

Một đám tang bất ngờ biến thành hiện trường hỗn loạn khi sự cố xảy ra ngay trong lúc gia đình và người thân đang thực hiện nghi thức hạ huyệt người quá cố. (Ảnh: People)

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy chiếc quan tài vừa được đưa đến vị trí hạ huyệt thì phần sàn gỗ đặt phía trên huyệt mộ bất ngờ sập xuống. Chỉ trong tích tắc, nhiều người cùng quan tài rơi thẳng xuống bên dưới khiến những người có mặt không khỏi kinh hãi.

Tiếng la hét vang lên khắp khu vực nghĩa trang. Một số người vội vàng chạy tới hỗ trợ trong khi nhiều người khác đứng chết lặng trước cảnh tượng vừa xảy ra.

Con trai người quá cố bị quan tài đè trúng

Theo lời kể của người thân, nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong vụ việc là con trai của người quá cố.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy chiếc quan tài vừa được đưa đến vị trí hạ huyệt thì phần sàn gỗ đặt phía trên huyệt mộ bất ngờ sập xuống. (Ảnh: People)

Sau khi rơi xuống huyệt, người đàn ông này bị chính chiếc quan tài đè lên người và bất tỉnh. Các nhân chứng cho biết anh nằm úp mặt xuống lớp bùn đất bên dưới trong lúc mọi người cố gắng giải cứu.

Ngoài ra, một số người khác tham gia khiêng quan tài cũng bị thương ở tay, chân và lưng sau cú ngã mạnh. May mắn là không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Sự cố đã khiến đám tang bị gián đoạn hoàn toàn. Nhiều người thân cho biết họ vẫn chưa hết ám ảnh bởi những gì xảy ra trong giây phút tiễn biệt cuối cùng dành cho người quá cố.

Sau vụ việc, gia đình bày tỏ sự bức xúc và cho rằng khu vực hạ huyệt có dấu hiệu mất an toàn. (Ảnh: People)

Sau vụ việc, gia đình bày tỏ sự bức xúc và cho rằng khu vực hạ huyệt có dấu hiệu mất an toàn. Theo họ, phần sàn gỗ che phủ huyệt mộ dường như không đủ chắc chắn nhưng vẫn được sử dụng trong buổi lễ.

Vụ tai nạn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và truyền thông địa phương. Không ít người cho rằng đây là một trong những sự cố hiếm gặp và đau lòng nhất từng xảy ra tại một đám tang, biến khoảnh khắc tiễn biệt trang nghiêm thành cảnh hỗn loạn không ai mong muốn.

Nguyệt Phạm (Theo People, NYP, The Sun)