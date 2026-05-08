Hạ Anh Đào là ai mà khiến cả MXH dậy sóng, nổi khắp Việt Nam nhờ nhan sắc cần bảo tồn

Hạ Anh Đào là cái tên nghe qua thì tưởng xa lạ nhưng nó lại đang khiến cả cõi mạng phát sốt. Thực chất, đây là cách gọi tắt mà một số người hâm mộ dùng để chỉ 2 mỹ nhân đình đám showbiz Việt - Phương Anh Đào và Lê Hạ Anh. Lý do có cách gọi này, đó là bởi cả hai vừa có màn "đốn tim" netizen khi xuất hiện chung khung hình trong 1 sự kiện.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đang dành cơn mưa lời khen cho nhan sắc và khí chất của cặp đôi mỹ nhân. Thậm chí, vì phản ứng hóa học của họ quá đỗi ấn tượng, nhiều người còn mong chờ cả hai sẽ sớm có một dự án phim hợp tác chung trong tương lai gần. Nếu điều này xảy ra, đó chắc chắn sẽ là một cú nổ thực sự vì cả hai đều là những mỹ nhân nổi tiếng là vừa có visual đỉnh nóc kịch trần cần được bảo tồn gấp, vừa có thực lực diễn xuất đáng nể.

Bình luận của netizen về cặp đôi Phương Anh Đào và Lê Hạ Anh:

- Con mã Hạ Anh Đào này peak quá.

- Đem kịch bản tới ngay.

- "Yếu tiếng trung" liền trời ơi.

- Gấp đôi nhan sắc thế này thì fan biết chọn ai bây giờ.

- Bèo nào yếu là gãy liền.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên, Lê Hạ Anh không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Việt. Cô từng gây được tiếng vang không nhỏ với Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 2. Sau đó, cô chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, được đánh giá là có cả nhan sắc lẫn diễn xuất nhưng sự nghiệp không phát triển mạnh mẽ như kỳ vọng. Dẫu vậy, những sự nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng nhờ vai O Hồng trong bộ phim điện ảnh quốc dân Mưa Đỏ. Nhờ vai diễn này, tên tuổi của Lê Hạ Anh thực sự bùng nổ, gây thương nhớ cho hàng triệu khán giả.

Trong khi đó, Phương Anh Đào vốn nổi tiếng là một trong những nàng ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam đương đại. Cô không chỉ đẹp trên phim, đẹp khi đi sự kiện mà những lần xuất hiện với mặt mộc cũng khiến người xem ngắm nhìn mê say. Phương Anh Đào có sự nghiệp phim ảnh đáng ngưỡng mộ, góp mặt trong những dự án chất lượng như Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Tro Tàn Rực Rỡ và đặc biệt là Mai - bộ phim điện ảnh có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử điện ảnh Việt (551 tỷ đồng).

Thu Phong