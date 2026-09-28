GVCN 20 năm kinh nghiệm cảnh báo: Đừng làm 3 điều này nếu không muốn tương lai bế tắc, mù mịt

Có một giáo viên từng nói với học sinh của mình những lời được nhiều người nhận xét là rất đáng suy ngẫm. Dưới đây là những điều thầy muốn nhắn nhủ tới những học sinh mà mình vẫn còn lo lắng.

“Hôm nay, những điều tôi nói chủ yếu dành cho những học sinh khiến tôi chưa thể yên tâm. Tôi muốn nói với các em rằng, đừng trở thành những con ruồi đậu bên cửa sổ, chỉ nhìn thấy ánh sáng nhưng không có tương lai.

Có em sẽ nghĩ rằng mình còn nhỏ, còn cả tương lai phía trước. Đúng, vì các em còn trẻ nên phía trước vẫn còn nhiều cơ hội. Nhưng trẻ tuổi không có nghĩa là chắc chắn sẽ có một tương lai tốt.

Nếu các em không làm được 3 điều tôi sắp nói, các em có thể vẫn nhìn thấy ánh sáng trước mắt, nhưng chưa chắc đã đi được đến nơi mình muốn”.

Điều thứ nhất: Đừng nghĩ mình còn nhỏ nên chưa cần cố gắng

Muốn ăn phải tự dùng miệng, muốn đi phải tự bước bằng đôi chân của mình. Muốn làm chủ cuộc đời, mỗi người đều phải học cách tự lập, không thể mãi dựa vào người khác. Thành quả của các em phải do chính mình giành lấy, thành công cũng phải do chính mình tạo ra.

Nhà giáo dục Đào Hành Tri từng nói: “Tự mình đổ máu, tự mình đổ mồ hôi, việc của mình tự mình làm. Dựa vào trời, dựa vào đất, dựa vào cha mẹ đều không phải người bản lĩnh”.

Có học sinh có thể nghĩ: “Bố mẹ em rất giàu, vậy tại sao em phải cố gắng học?”.

Tôi muốn nói rằng, khi em chưa đủ tuổi trưởng thành, em có thể dùng tiền của bố mẹ vì đó là trách nhiệm của họ. Khi vào đại học, em vẫn có thể nhận sự hỗ trợ từ bố mẹ vì đó là sự bao dung của họ. Nhưng nếu đã tốt nghiệp, trưởng thành mà vẫn chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, đó lại là một chuyện khác.

Khi lớn lên, mỗi người cần học cách báo đáp công ơn của cha mẹ. Nếu không chịu học tập, không chịu nỗ lực, cuối cùng không có năng lực để tự lo cho bản thân, em sẽ chỉ biết nhận mà không biết cho đi.

Ảnh minh hoạ

Điều thứ hai: Thứ lợi hại nhất không phải là túi tiền mà là cái đầu

Có học sinh sẽ nói rằng người thành công chưa chắc là người học giỏi. Vậy tôi hỏi em, nếu đi du lịch đến một thành phố cách xa cả ngàn km, em muốn đi máy bay hay đạp xe? Đương nhiên, máy bay sẽ giúp em đến nơi nhanh hơn.

Kiến thức cũng giống như một chuyến bay. Có kiến thức, con đường đi đến mục tiêu có thể nhanh hơn và thuận lợi hơn.

Quan trọng hơn, kiến thức cho em nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Nếu một ngày em thấy đi máy bay quá quen thuộc, em hoàn toàn có thể đạp xe để ngắm cảnh. Khi mệt, em lại có thể quay về đi máy bay. Đó mới là sự chủ động, bởi em có trong tay công cụ để lựa chọn.

Một khảo sát của Mỹ năm 2007 cho thấy những người từ 18 tuổi trở lên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ có mức thu nhập trung bình 79.946 USD, trong khi những người chưa hoàn thành bậc THPT có thu nhập trung bình 19.915 USD. Một số số liệu khác cũng cho thấy người có bằng cử nhân có thu nhập trung bình cao hơn đáng kể so với người chỉ tốt nghiệp THPT.

Tất nhiên, bằng cấp không đồng nghĩa hoàn toàn với năng lực làm việc. Nhưng người có trình độ học vấn cao thường có khả năng tiếp thu kiến thức và thích nghi với những điều mới tốt hơn. Trong xã hội tương lai, khả năng học hỏi cũng chính là một năng lực quan trọng.

Nói đơn giản, càng có nhiều kiến thức, cơ hội đạt được thành công và có một cuộc sống tốt hơn càng lớn.

Hãy nhớ rằng, thứ lợi hại nhất không phải là túi tiền mà là cái đầu. Có năng lực, tiền bạc có thể đến sau. Còn nếu không có năng lực, dù có tiền cũng chưa chắc giữ được.

Khi còn trẻ, hãy tranh thủ học tập và trau dồi kiến thức. Đó luôn là một khoản đầu tư đáng giá.

Ảnh minh hoạ

Điều thứ ba: Chịu khó học tập hôm nay, cả đời sẽ được hưởng thành quả

Michael Jordan từng thất bại hàng trăm trận đấu trước khi trở thành một trong những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới.

J.K. Rowling đã nhiều lần chỉnh sửa bản thảo Harry Potter trước khi tác phẩm được xuất bản.

Các em hãy nhớ rằng không ai có thể thay mình thực hiện ước mơ. Những khó khăn mình phải trải qua, cuối cùng vẫn phải tự mình đối mặt. Chỉ khi tự bước qua những thử thách ấy, mỗi người mới thực sự có thể làm chủ cuộc đời mình.

Cuộc đời của mỗi người vốn là một hành trình mà chính mình phải bước đi. Đi học không chỉ là học kiến thức trong sách vở. Quan trọng hơn, đó còn là quá trình rèn luyện khả năng chịu khó và vượt qua khó khăn. Nếu ngay cả những áp lực của kỳ thi đại học mà em cũng không thể đối mặt, sau này sẽ khó tránh khỏi những lúc cảm thấy cuộc sống quá nặng nề.

Người Do Thái có một cách dạy trẻ được nhắc đến khá nhiều. Khi trẻ còn nhỏ, họ bôi mật ong lên sách để trẻ nếm thử. Cách làm này tượng trưng cho một lời nhắc rằng, khi chịu khó học tập, con người có thể dần cảm nhận được vị ngọt của tri thức.

Khi đọc càng nhiều, những điều từng khiến em cảm thấy khó khăn có thể dần trở nên thú vị hơn. Và chính quá trình học tập ấy cũng có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống.

Đó là những điều một giáo viên có 20 năm kinh nghiệm muốn nhắn nhủ tới học sinh của mình. Cha mẹ và thầy cô cũng có thể đọc cùng các em để cùng suy ngẫm về việc học và cách chuẩn bị cho tương lai.