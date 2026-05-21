GVCN 15 năm chỉ ra sai lầm: Đứa trẻ lớn lên hay bị bắt nạt, lúc nhỏ thường có 2 nét tính cách khiến cha mẹ tự hào

Trong suốt một thập kỷ rưỡi làm công tác chủ nhiệm, tôi đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh trưởng thành. Nhiều bậc phụ huynh khi đến họp đầu năm thường tự hào khoe rằng con mình ở nhà "hiền lắm", "ngoan lắm", chẳng bao giờ biết gây gổ với ai. Thế nhưng, dưới góc độ của một người làm giáo dục, tôi lại nhìn thấy một thực tế đáng lo ngại. Những đứa trẻ thường xuyên trở thành mục tiêu của nạn bắt nạt học đường, hoặc khi lớn lên luôn chịu phần thiệt thòi nơi công sở, lúc nhỏ lại thường sở hữu hai nét tính cách là niềm tự hào lớn của gia đình.

1. Sự "hiền lành" thực chất là bất lực trong việc bảo vệ ranh giới cá nhân

Nét tính cách đầu tiên mà nhiều cha mẹ lầm tưởng là sự bao dung, nhường nhịn chính là việc trẻ không bao giờ biết nói "Không". Khi ở lớp, dù bị bạn giành mất đồ chơi, bị giao cho phần việc nặng nhất trong nhóm, hay thậm chí bị trêu chọc quá đà, đứa trẻ này vẫn chọn cách im lặng hoặc mỉm cười cho qua. Cha mẹ thường khen ngợi đây là biểu hiện của một đứa trẻ có giáo dục, biết "dĩ hòa vi quý" và không chấp nhặt.

Tuy nhiên, sự hiền lành thái quá này thường là cơ chế phòng vệ của một đứa trẻ có ranh giới cá nhân bị tổn thương. Trẻ không dám phản kháng vì sợ hãi sự xung đột, sợ mình sẽ trở thành "người xấu" trong mắt người khác hoặc sợ bị tập thể tẩy chay. Nỗi sợ hãi này khiến trẻ sẵn sàng hy sinh quyền lợi và cảm xúc của bản thân để đổi lấy một sự yên ổn giả tạo.

Trẻ cần học được cách nói "Không" (Ảnh minh họa)

Khi cha mẹ liên tục cổ xúy lối sống này bằng những lời khen như "con ngoan biết nhường bạn", trẻ sẽ hiểu rằng việc chịu thiệt là một hành vi đúng đắn được người lớn khuyến khích. Trong môi trường học đường, những kẻ đi bắt nạt có một "khứu giác" cực kỳ nhạy bén với những đối tượng không biết phản kháng. Một đứa trẻ luôn chấp nhận nhường nhịn vô điều kiện sẽ vô tình gửi đi một thông điệp ngầm: "Tôi là kẻ dễ bắt nạt và bạn không cần phải tôn trọng giới hạn của tôi".

2. Sự "hiểu chuyện" đến mức tự ti, luôn nhận lỗi về mình

Nét tính cách thứ hai thường khiến các bậc phụ huynh tự hào là đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác và rất dễ nuôi dạy. Khi có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra, dù là với anh chị em trong nhà hay với bạn bè ở trường, phản ứng đầu tiên của trẻ luôn là tự hoài nghi bản thân và đứng ra nhận lỗi để xoa dịu tình hình. Cha mẹ thường tự hào cho rằng con mình có khả năng tự phản tỉnh cao và biết thấu cảm.

Thực tế, sự hiểu chuyện quá sớm này lại bắt nguồn từ một tâm lý vô cùng yếu ớt: trẻ luôn cảm thấy mình không đủ tốt và sợ bị bỏ rơi. Theo các nghiên cứu về tâm lý học hành vi ở trẻ em, khi một đứa trẻ liên tục phải nhìn sắc mặt của người lớn để sống, chúng sẽ hình thành thói quen đổ lỗi cho chính mình khi có bất kỳ chuyện không hay nào xảy ra. Trẻ tin rằng mọi sự đổ vỡ hay tức giận của người xung quanh đều là do lỗi của bản thân.

Lối tư duy này biến đứa trẻ thành một miếng mồi ngon cho những kẻ thao túng tâm lý. Khi lớn lên bước vào các mối quan hệ xã hội hay tình cảm, những đứa trẻ này rất dễ rơi vào bẫy của sự bạo hành tinh thần. Khi bị đối xử bất công, thay vì đứng lên đấu tranh, chúng lại tiếp tục tìm lý do để bào chữa cho đối phương và tự trách móc bản thân chưa đủ khéo léo. Sự chịu đựng cam chịu này biến các em thành những nạn nhân hoàn hảo của các hành vi bắt nạt học đường và chèn ép nơi công sở.

Cha mẹ cần làm gì để giúp con xây dựng "lá chắn" tự vệ?

Toàn bộ sự giáo dục sai lầm không nằm ở việc dạy trẻ sống tử tế, mà nằm ở việc dạy trẻ tử tế một cách mù quáng mà quên mất việc trang bị cho con năng lực tự bảo vệ mình. Để giúp con không trở thành đối tượng bị bắt nạt, các bậc phụ huynh cần thay đổi phương thức tương tác thông qua các bước cụ thể sau:

Thứ nhất là chủ động dạy trẻ cách thiết lập ranh giới cá nhân và học cách từ chối. Cha mẹ cần cho con hiểu rằng, con có quyền sở hữu đối với cơ thể, đồ dùng và cảm xúc của mình. Nếu con không muốn chia sẻ món đồ chơi yêu thích lúc này, con hoàn toàn có quyền nói "Không" một cách lịch sự nhưng kiên quyết. Hãy cho con thực hành những câu nói mang tính khẳng định chủ quyền như "Tớ không thích cậu làm như vậy" hoặc "Hãy dừng lại đi" thay vì chỉ biết im lặng chịu đựng.

Cha mẹ cần chú trọng cả việc trang bị cho con năng lực tự bảo vệ mình (Ảnh minh họa)

Thứ hai là khuyến khích con bộc lộ những cảm xúc tiêu cực như tức giận hay bất mãn. Khi con gặp ức hiếp ở trường, thay vì khuyên con theo kiểu "Một điều nhịn là chín điều lành" hay "Chắc con phải làm gì thì bạn mới trêu chứ", cha mẹ hãy đứng về phía con, lắng nghe và khẳng định rằng con có quyền được tức giận khi bị đối xử bất công. Việc được cha mẹ thấu hiểu và bảo vệ sẽ tiếp thêm sự tự tin to lớn, giúp trẻ hiểu rằng mình có một điểm tựa vững chắc để dũng cảm đối mặt với những áp lực từ bên ngoài.

Thứ ba là tách biệt sự ngoan ngoãn khỏi việc phục tùng tuyệt đối. Một đứa trẻ biết phản biện, biết nói lên suy nghĩ riêng của mình và dám đấu tranh khi thấy điều vô lý mới là đứa trẻ có tâm lý phát triển khỏe mạnh. Sự giáo dục thành công không phải là tạo ra những quân cờ ngoan ngoãn luôn đi theo một lối mòn được sắp đặt sẵn, mà là nuôi dưỡng một cá nhân có lòng tự trọng vững vàng, biết yêu thương mọi người nhưng cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình trước giông bão cuộc đời.