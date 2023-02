"Gửi tiền trao An - Lộc vàng đón Tết"

Từ ngày 1/12/2022 đến ngày 28/2/2023, Quý khách hàng gửi tiền tiết kiệm từ 150 triệu đồng trở lên tại quầy, iPay/ATM của VietinBank sẽ có cơ hội nhận quà tặng bằng tiền mặt đến 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Top các khách hàng tiền gửi mới có tổng giá trị tiền gửi cao nhất sẽ nhận được 20 triệu đồng/khách hàng trong tháng vàng tri ân từ ngày 1/1/2023 đến ngày 20/1/2023.

Đặc biệt, khi gửi từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được nhận mã dự thưởng tham gia quay số may mắn. Nếu gửi tiết kiệm qua kênh iPay/ATM, khách hàng sẽ được nhân đôi số lượng mã dự thưởng. Các giải thưởng quay số bao gồm:

1 giải Đặc biệt là 5 cây vàng SJC

1 giải Nhất là 1 cây vàng SJC

3 giải Nhì, mỗi giải là 5 chỉ vàng SJC

25 giải Ba, mỗi giải là 1 chỉ vàng SJC

Trong đợt 1 Chương trình khuyến mãi "Gửi tiền trao An" đã có hàng nghìn khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ VietinBank. Vẫn còn vô vàn các món tiền thưởng cùng quà tặng đặc biệt đang đón chờ Quý khách hàng trong đợt 2 của Chương trình. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia, gửi tiền an tâm và nhận thêm lộc vàng cùng VietinBank.

Thể lệ chi tiết của Chương trình, Quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Để biết thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài Hỗ trợ khách hàng: 1900558868, email: contact@vietinbank.vn.