“Gu cực mặn” của những nam thần điển trai hàng đầu Hàn Quốc: "Tình trẻ màn ảnh" của Song Hye Kyo thích con gái mũm mĩm, có bụng mỡ thì càng tốt

Hiện tại, Jang Ki Yong đang là tên tuổi được nhiều người chú ý trong làng giải trí xứ Hàn. Đặc biệt, khi mới đây Jang Ki Yong xác nhận việc trở thành "tình trẻ màn ảnh của Song Hye Kyo" trong tác phẩm Now, We Are Breaking Up. Công chúng đều thắc mắc về mẫu bạn gái lý tưởng của Jang Ki Yong. Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, chàng trai sinh năm 1992 này chia sẻ rằng, anh thích những cô gái mũm mĩm, ăn uống thoải mái hơn là nhưng cô nàng gầy ốm.