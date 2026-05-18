Grimes, người phụ nữ kỳ lạ sinh con cho tỷ phú Elon Musk: Tự phẫu thuật nhãn cầu, đóng thuyền chở gà và làm nhạc về ngày tận thế

Tự đóng thuyền chở gà, bị cảnh sát tịch thu giữa sông Mississippi

Claire Elise Boucher sinh năm 1988 ở Vancouver, lớn lên trong gia đình Công giáo có bố làm tài chính biotech và mẹ là cựu công tố viên. Năm 2006, cô đến Montreal học liên ngành khoa học nghệ thuật tại Đại học McGill. Đến năm hai, cô bỏ học không phải vì chán, mà vì đã bắt đầu làm nhạc và không thể dừng lại.

Grimes tự học tất cả: sản xuất, thu âm, viết lời, dựng MV, từ con số không, không thầy, không trường. Tên nghệ danh ra đời hoàn toàn tình cờ trên MySpace, mỗi nghệ sĩ được chọn ba thể loại, cô điền grime cả ba ô dù không biết grime là thể loại gì. Trước khi nổi tiếng, cô ngủ trong lều khi không đủ tiền thuê khách sạn đi diễn. "Khi không đủ tiền ăn, tôi ăn mì ly đó là thực tế", cô nói với Vanity Fair.

Năm 2009, khi mới 21 tuổi, Grimes và bạn trai William Gratz lên kế hoạch tái hiện hành trình của Huckleberry Finn tức là đóng thuyền trôi dọc sông Mississippi từ đầu nguồn đến New Orleans. Cả hai không ai đọc cuốn tiểu thuyết của Mark Twain, nhưng vẫn mang theo một bản.

Hai người đi xe 25 tiếng từ Montreal đến Bemidji, Minnesota, dành hơn một tháng tự đóng chiếc thuyền nhà 6 mét đặt tên Velvet Glove Cast in Iron, vẽ bích họa sinh vật kỳ ảo lên thành thuyền, lắp cửa gấp accordion và cánh cửa hồng. Hàng hóa: gà sống, máy khâu, 9 kg khoai tây. Họ tự đặt tên sông cho nhau: Veruschka và Zelda Xox. Kết quả: động cơ hỏng ngay khi vừa rời bến. Một tuần sau, cảnh sát tuần tra đường sông đến tịch thu thuyền. Gà bị đưa đến trại chăn nuôi. "Dù buồn nhưng đây vẫn là một cuộc phiêu lưu", cô nói lúc đó. Câu chuyện sau này được dựng thành phim hoạt hình phát trên truyền hình Mỹ.

Phẫu thuật nhãn cầu tự chế và routine khiến cả thế giới không biết có nên cười không

Năm 2012, Grimes ký với hãng 4AD và phát hành Visions. New York Times gọi đây là "một trong những album ấn tượng nhất năm", album giành giải Juno Award cho Electronic Album of the Year. Hai single Oblivion và Genesis trở thành những bản nhạc được nhắc đến nhiều nhất thập kỷ: giọng soprano trong vắt lơ lửng trên nền beat điện tử dày đặc, không thể xếp vào bất kỳ hộp thể loại nào.

Năm 2015, Art Angels leo lên No.1 Billboard Top Alternative Albums và được hàng chục tờ báo lớn bình chọn là album hay nhất năm trước khi chính Grimes tự gọi nó là "một đống rác", một câu nói điển hình cho tính khí cực đoan của cô.

Năm 2019, trong một caption quảng cáo cho Adidas x Stella McCartney, Grimes tiết lộ routine sinh hoạt hàng ngày của mình: sáng uống cocktail supplement để "tối ưu hóa ty thể", ngâm mình 2–4 tiếng trong bể cảm giác cô lập để "astro-glide sang các chiều không gian khác", chiều tập đấu kiếm 1–2 tiếng với huấn luyện viên từng dạy Brad Pitt cho phim Troy, rồi vào phòng thu la hét 20–25 phút để khởi động thanh đới trong phòng thu gắn đèn hồng ngoại cường độ cao mà cô mô tả là "một phòng xông hơi 90 mét vuông".

Phần cuối mới là điều khiến cả thế giới đứng hình: cô tuyên bố đã phẫu thuật thực nghiệm cắt bỏ màng trên cùng của nhãn cầu, thay bằng lớp polymer co giãn màu cam tự chế trong phòng lab, nhằm loại bỏ ánh sáng xanh để chữa trầm cảm mùa đông. Một nhà báo tóm gọn phản ứng của internet: "Ai đó cho tôi biết Grimes có đang đùa không cuộc đời quá ngắn để tự tìm hiểu." Các bác sĩ nhãn khoa được hỏi đều xác nhận không có ca phẫu thuật như vậy trong y văn. Đến nay vẫn không ai biết cô đang troll hay nói thật và với Grimes, có lẽ đó chính là điểm mấu chốt.

Sinh con với tỷ phú, mất mấy năm kiện nhau xuyên bang

Album thứ năm Miss Anthropocene (2020) về sự sụp đổ của nền văn minh, được trình bày với sự phấn khích kỳ lạ như thể ngày tận thế là điều đáng mong chờ ra đời đúng lúc cô mang thai con đầu với Elon Musk. Cùng năm đó, cậu bé X Æ A-Xii chào đời. Cô sinh thêm hai người con. bé gái Exa Dark Sideræl (2021) và bé trai Techno Mechanicus (2022, biệt danh Tau). Rồi cuộc chiến nuôi con bắt đầu, kéo dài hơn một năm qua hai tòa án ở hai tiểu bang. "Mối đe dọa mất con trong khi phá sản vì chiến đấu cho chúng không phải là điều kiện tốt để suy nghĩ sáng tạo", cô viết sau khi vụ kiện kết thúc.

Năm 2025, Grimes trở lại với hai single I D G A F và Artificial Angels lần đầu tiên sau nhiều năm cô xuất hiện thuần túy với tư cách nghệ sĩ, không phải người yêu cũ của Musk hay người mẹ đang kiện tụng.

Cô vẫn đăng nhạc lúc 3 giờ sáng, vẫn tranh luận về AI và triết học transhumanism, vẫn là người duy nhất trên thế giới vừa làm nhạc về ngày tận thế vừa nuôi ba đứa con mang tên toán học và thiên văn học.

Cô từng nói: "Trong cuộc sống thực, tôi còn kỳ lạ hơn những gì mọi người nghĩ." Sau tất cả những gì đã xảy ra, đó có lẽ là câu nói đáng tin nhất cô từng nói.