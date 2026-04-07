Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" TP.HCM

Grab Việt Nam vừa vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" TP.HCM, nằm trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức. Chương trình hướng đến việc ghi nhận các địa điểm ẩm thực tiêu biểu góp phần làm nên bản sắc ẩm thực đặc trưng của thành phố, đồng thời quảng bá du lịch và trải nghiệm địa phương trên nền tảng số. Sự kiện là một phần của thỏa thuận hợp tác giữa Grab và Sở Du lịch TP.HCM ký kết vào tháng 12/2025.

Thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục giữ quy mô đáng kể, với tổng giá trị giao dịch (GMV) năm 2025 ước tính khoảng 2,1 tỷ USD, theo báo cáo Momentum Works. Trong bối cảnh này, GrabFood vẫn duy trì vị thế là một trong những nền tảng có thị phần dẫn đầu thị trường, qua đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận ẩm thực địa phương đến người dùng và du khách.

Thông qua sáng kiến Quán "Trứ Danh", các đối tác nhà hàng không chỉ được tôn vinh và quảng bá trong khuôn khổ sự kiện, mà còn được giới thiệu trong bộ sưu tập Quán "Trứ Danh" trên GrabFood, giúp tăng khả năng hiển thị và tiếp cận đông đảo người dùng. Việc kết hợp giữa hoạt động tôn vinh trực tiếp và quảng bá trên nền tảng số thể hiện vai trò của GrabFood trong việc kết nối ẩm thực địa phương với nhu cầu thực tế của người dùng, qua đó hỗ trợ các đối tác nhà hàng thúc đẩy doanh thu và phát triển kinh doanh bền vững. Theo khảo sát của Cardas Research & Consulting, GrabFood là thương hiệu giao đồ ăn số 1 trong việc giúp các đối tác nhà hàng mở rộng phạm vi khách hàng, hỗ trợ kinh doanh và vận hành, cũng như thúc đẩy và tạo ra doanh số cho đối tác nhà hàng.

Lễ trao giải Quán "Trứ Danh" TP.HCM là sự kiện tiếp theo trong chuỗi sáng kiến tôn vinh ẩm thực địa phương do Grab phối hợp với các cơ quan ban ngành triển khai tại nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng. Chuỗi hoạt động này cho thấy vai trò tiên phong của GrabFood trong việc kết hợp dữ liệu nền tảng số với quảng bá văn hóa - du lịch địa phương, góp phần đưa ẩm thực trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch.

Tôn vinh quán ăn địa phương, tiếp nối sáng kiến quảng bá ẩm thực Việt Nam đến du khách

Danh sách 60 nhà hàng, quán ăn được lựa chọn thông qua quy trình sàng lọc nhiều bước, dựa trên dữ liệu từ nền tảng GrabFood và đánh giá thực tế. Các quán cần đáp ứng tiêu chí từ 4,5 sao trở lên với số lượng đánh giá đáng kể. Đồng thời, các tiêu chí vận hành và trải nghiệm dịch vụ như chất lượng phục vụ, tiêu chuẩn vệ sinh và phản hồi từ cộng đồng cũng được cân nhắc và đánh giá nhằm đảm bảo tính khách quan và thực tiễn của danh sách vinh danh.

Các nhà hàng, quán ăn được vinh danh thuộc ba hạng mục: Hạng mục Hương vị Trứ Danh tôn vinh 40 quán ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực địa phương, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc ẩm thực TP.HCM. Một số đại diện tiêu biểu gồm: Bánh Mì Huynh Hoa, Bánh Bèo Chén Bàu Bàng, Bánh Mì Thịt Bò Nướng Cô Lành, Sủi Cảo 162...; Hạng mục Trải nghiệm đỉnh cao ghi nhận 10 nhà hàng, quán ăn được người dùng đánh giá cao về chất lượng món ăn, dịch vụ và trải nghiệm tổng thể. Các quán nổi bật có thể kể đến: Cơm Niêu Thiên Lý, Thế Giới Tàu Hũ, COCOCake - Bánh Bò Thốt Nốt Nướng, Star Maxx Milktea…; Hạng mục Ngôi sao tăng trưởng vinh danh 10 đơn vị có sự phát triển nổi bật, linh hoạt trong vận hành và chủ động đổi mới trên nền tảng số. Một số đại diện gồm: Phong Trà - Tea & Coffee, Bánh Mì Chim Chạy, Cô Thảo Tôm Cá - Cá Hồi Ngâm Tương, Chóp Chép Bánh Tráng Trộn Tóp Mỡ Trứng Lòng Đào…

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: "Thông qua giải thưởng Quán "Trứ Danh" TP.HCM, các giá trị ẩm thực đặc sắc của Thành phố đã được tôn vinh, đồng thời được kết nối với nền tảng số để lan tỏa mạnh mẽ hơn đến du khách trong và ngoài nước. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ góp phần nâng tầm trải nghiệm du lịch, mà còn mở ra một hướng đi mới trong xúc tiến du lịch Thành phố, khi mỗi sản phẩm ẩm thực có thể trở thành một "điểm chạm" trong hành trình khám phá đô thị."

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Lễ trao giải Quán ‘Trứ Danh’ được Grab triển khai nhằm tôn vinh những nhà hàng, quán ăn đang góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc ẩm thực địa phương. Mỗi quán ăn được vinh danh không chỉ mang đến hương vị đặc trưng mà còn góp phần tạo nên sức hút riêng cho điểm đến TP.HCM. Việc chương trình được triển khai trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ Sở Du lịch TP.HCM đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị ẩm thực đặc trưng của thành phố. Thông qua nền tảng công nghệ và hệ sinh thái Grab, chúng tôi mong muốn kết nối những trải nghiệm ẩm thực này đến gần hơn với người dân và du khách, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM và thúc đẩy phát triển du lịch trên nền tảng số."

Nâng cao trải nghiệm du khách tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Song song với hoạt động vinh danh, Grab triển khai nhiều tiện ích nhằm hỗ trợ du khách trải nghiệm Ngày hội thuận tiện hơn. Trong đó, Travel Pass là gói ưu đãi chỉ hiện thị riêng cho khách quốc tế, được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Grab với mức giá 25.000 đồng mỗi gói, thời hạn sử dụng trong vòng 4 tuần. Với gói ưu đãi này, du khách có thể tiết kiệm lên đến gần 2,5 triệu đồng khi sử dụng các dịch vụ Grab từ di chuyển, đặt đồ ăn đến đi chợ online. Nhờ đó, du khách có thể trình khám phá TP.HCM, cũng như các điểm đến trên khắp Việt Nam thuận tiện và liền mạch hơn.

Khách quốc tế tham dự sự kiện cũng có thể trải nghiệm gói Travel Pass miễn phí khi nhập mã VIBRANTHCMC. Ngoài ra, Grab bố trí khu vực hỗ trợ đặt xe tại sự kiện, cũng như khu vực trải nghiệm với các trò chơi tương tác nhằm giới thiệu bộ sưu tập Quán "Trứ Danh" và thử thách khám phá Food Tour 2.0 trên GrabFood. Tại khu vực này, người tham dự cũng có thể nhận các ưu đãi GrabFood giảm đến 30.000 đồng, áp dụng cho đơn từ 150.000 đồng khi đặt món trong bộ sưu tập Quán "Trứ Danh". Những hoạt động này không chỉ giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến ẩm thực tiêu biểu, mà còn góp phần thúc đẩy trải nghiệm du lịch ẩm thực của TP.HCM trên nền tảng số.