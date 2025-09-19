“Good Morning Vietnam” 2025: Secret Garden kỷ niệm 30 năm sự nghiệp bằng đêm nhạc đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt từ năm 2023, “Good Morning Vietnam” mang sứ mệnh đưa những tên tuổi âm nhạc đỉnh cao thế giới đến gần hơn với công chúng Việt, đồng thời lan tỏa hình ảnh, văn hóa và lịch sử Việt Nam ra quốc tế. Hai đêm diễn trước đó gồm “Kenny G Live in Vietnam” (11/2023) và “Bond Live in Vietnam” (10/2024) đều gây tiếng vang lớn, trong đó toàn bộ doanh thu vé Bond đã được dành để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ.

Tiếp nối thành công ấy, chương trình năm nay sẽ đánh dấu lần đầu tiên Secret Garden – bộ đôi nhạc sĩ, nghệ sĩ người Ireland và Na Uy – hiện diện tại Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại buổi họp báo công bố sự kiện "Secret Garden Live in Vietnam", ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình, nhấn mạnh: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi tiếp tục hành trình của dự án âm nhạc vì cộng đồng 'Good Morning Vietnam' với sự kiện đặc biệt 'Secret Garden Live in Vietnam'. Đây không chỉ là cơ hội để khán giả Việt Nam thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới, mà còn là dịp để chúng ta lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc.”

Ngoài đêm nhạc, ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu vẻ đẹp đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Secret Garden gồm Rolf Løvland (soạn nhạc, piano) và Fionnuala Sherry (violin). Nhóm nổi tiếng toàn cầu sau khi chiến thắng Eurovision 1995 với ca khúc “Nocturne” – tác phẩm gần như không lời nhưng chinh phục công chúng bằng chiều sâu thính phòng và diễn tấu giàu cảm xúc. Thành công này mở đường để họ trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng classical crossover (cổ điển giao thoa).

Ông Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch IB Group Vietnam

Album đầu tay “Songs from a Secret Garden” (1996) đạt bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trên bảng xếp hạng Billboard New Age tới 101 tuần. Một số bản trong album còn xuất hiện trong điện ảnh nghệ thuật, tiêu biểu là “Adagio” vang lên trong bộ phim “2046” của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Đặc biệt, ca khúc “You Raise Me Up” do Rolf Løvland sáng tác đã trở thành bản nhạc truyền cảm hứng toàn cầu, được hơn 100 nghệ sĩ thu âm lại – trong đó có Josh Groban, Westlife. Phiên bản của Westlife từng đạt quán quân UK Singles Chart năm 2005, biến một giai điệu khởi nguồn từ dự án thính phòng thành hiện tượng văn hóa đại chúng.

Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, Secret Garden dự kiến mang đến tuyển tập những tác phẩm đã làm nên tên tuổi suốt ba thập kỷ, kết hợp phong cách trình diễn tinh giản, tôn vinh “ngôn ngữ kể chuyện bằng âm nhạc”. Khán giả sẽ được trải nghiệm những bản nhạc giàu hình ảnh, từ thính phòng đến dân gian Bắc Âu – Celtic, trong không gian mùa thu Hà Nội lãng mạn.

“Secret Garden Live in Vietnam” diễn ra lúc 19h30 ngày 18/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình. Đêm nhạc hứa hẹn sẽ là một hành trình cảm xúc, nơi khán giả Việt Nam được sống trong không gian âm nhạc đẳng cấp thế giới nhưng vẫn đầy gần gũi, gắn với thông điệp nhân văn “âm nhạc vì cộng đồng”.