Golden Disc Awards về Hà Nội 2 đêm: fan Kpop Việt bắt đầu đếm ngược cuộc chiến săn vé

Golden Disc Awards vừa chính thức công bố lịch trình cho kỳ tổ chức lần thứ 41. Theo thông báo từ ban tổ chức, The 41st Golden Disc Awards sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời được dựng riêng ở VEC (Vietnam Exposition Center), Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn bốn thập kỷ, giải thưởng được truyền thông quốc tế gọi là "Grammy của Hàn Quốc" đặt chân tới Việt Nam. Thông tin Hà Nội được chọn làm điểm đến từng được hé lộ hồi tháng 7 và lập tức khiến cộng đồng fan Kpop trong nước xôn xao suốt nhiều tuần. Nhưng phải tới lúc này, khi ngày tổ chức và địa điểm được xác nhận bằng văn bản chính thức, sự kiện mới thực sự có hình hài.

Điểm đáng chú ý nằm ở chính địa điểm được lựa chọn. Sân khấu ngoài trời VEC là nơi từng diễn ra những chương trình âm nhạc quy mô lớn nhất Hà Nội vài năm trở lại đây, trong đó có V Concert với khoảng 25.000 khán giả và 8Wonder với sức chứa lên tới 50.000 người.

Ảnh: BTC (Fanpage Golden Disc Awards)

Điều khác biệt là những sự kiện trước đó chủ yếu quy tụ nghệ sĩ Việt Nam. Golden Disc Awards sẽ đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Kpop được tổ chức tại đây. Việc chọn một không gian ngoài trời có khả năng đón lượng khán giả lớn đến vậy phần nào hé lộ tham vọng của ban tổ chức trong lần đầu đưa GDA tới Hà Nội, đồng thời cũng đặt ra bài toán không nhỏ về thời tiết tháng 1 miền Bắc, khi Hà Nội thường bước vào đợt rét đậm.

Việc kéo dài lễ trao giải thành hai đêm thay vì một đêm duy nhất như thông lệ cũng là chi tiết đáng để ý. Ở các kỳ trước, GDA gói gọn trong một buổi tối. Hai ngày đồng nghĩa với nhiều sân khấu hơn, nhiều nghệ sĩ hơn và nhiều cơ hội hơn cho khán giả sở hữu vé.

Golden Disc Awards lần thứ 41 đánh dấu cột mốc khi Hà Nội trở thành thành phố thứ 8 ngoài Hàn Quốc đăng cai lễ trao giải. Trong hành trình mở rộng ra quốc tế, GDA từng đặt chân tới Osaka (lần thứ 26), Kuala Lumpur (lần thứ 27), Bắc Kinh (lần thứ 29), Bangkok (lần thứ 37), Jakarta (lần thứ 38), Fukuoka (lần thứ 39) và Đài Bắc (lần thứ 40).

Stray Kids tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ tại lễ trao giải Golden Disc Awards diễn ra tại Taipei Dome, Đài Bắc (Ảnh koreajoongangdaily)

Quy mô của những kỳ tổ chức gần đây cho thấy sức hút ngày càng tăng của giải thưởng này ở thị trường ngoài Hàn Quốc. Kỳ thứ 37 tại Bangkok và kỳ thứ 38 tại Jakarta mỗi kỳ thu hút khoảng 35.000 khán giả. Đến kỳ thứ 40 tổ chức tại Taipei Dome hồi tháng 1/2026, toàn bộ 35.000 vé được bán hết ngay thời điểm mở bán, một con số phản ánh mức độ khan hiếm mà fan Việt nhiều khả năng cũng sẽ phải đối mặt.

Ra đời từ năm 1986, Golden Disc Awards là lễ trao giải thường niên tôn vinh những nghệ sĩ, album và ca khúc Hàn Quốc được yêu thích nhất trong năm. Bên cạnh kết quả các hạng mục, sự kiện luôn gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ hàng đầu, những sân khấu được dàn dựng riêng và các màn trình diễn độc quyền chỉ có tại GDA.

Sau khi ngày và địa điểm được công bố, câu hỏi được người hâm mộ quan tâm nhất lúc này chính là dàn nghệ sĩ sẽ tới Hà Nội vào tháng 1/2027.

Pa Dun