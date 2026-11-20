Ban tổ chức Golden Disc Awards vừa công bố 5 diễn viên Hàn Quốc sẽ đảm nhận vai trò người trao giải tại lễ trao giải Đĩa Vàng lần thứ 41 (The 41st Golden Disc Awards), gồm Ryu Seung-ryong, Kim Moo-yul, Ji Chang-wook, Hwang In-youp và Go Youn-jung.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời đặc biệt thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Theo đơn vị tổ chức và điều hành HLL, sự góp mặt của dàn tên tuổi này hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng chờ đợi, đồng thời nâng sức hút cho một trong những lễ hội âm nhạc tiêu biểu của Kpop.

Không chỉ quen mặt trên màn ảnh, cả 5 diễn viên đều có dấu ấn nghệ thuật và sức ảnh hưởng riêng trên thị trường quốc tế. Từ những người được công nhận nhờ thực lực diễn xuất đến những ngôi sao sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo toàn cầu, tất cả sẽ cùng xuất hiện để xướng tên và chúc mừng chủ nhân các giải thưởng âm nhạc. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ Kpop và những gương mặt tiêu biểu của văn hóa đại chúng Hàn Quốc được kỳ vọng tạo nên bầu không khí đặc biệt cho đêm hội tại Hà Nội.

Ryu Seung-ryong - bảo chứng của những phim chục triệu vé

Ryu Seung-ryong là 1 trong 5 diễn viên trao giải tại Golden Disc Awards lần thứ 41. Ảnh: BTC

Nổi tiếng với khả năng hóa thân đa dạng qua nhiều thể loại, Ryu Seung-ryong là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu màn ảnh Hàn. Anh ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh đình đám như Miracle in Cell No. 7 (Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7) và Extreme Job, qua đó trở thành diễn viên sở hữu nhiều tác phẩm vượt mốc 10 triệu lượt khán giả ra rạp.

Vai diễn người cha trong series Moving của Disney+ giúp anh chinh phục khán giả quốc tế bằng những phân cảnh hành động ấn tượng và chiều sâu cảm xúc. Tháng 5 vừa qua, nam diễn viên giành giải Daesang hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62 với phim The Story of Manager Kim Who Lives in Seoul and Works at a Large Corporation của đài JTBC.

Kim Moo-yul - ánh mắt sắc lạnh từ True Education

Kim Moo-yul gây ấn tượng với vai chính trong True Education của Netflix. Ảnh: BTC

Kim Moo-yul gây ấn tượng với khán giả toàn cầu nhờ ánh mắt sắc bén và thần thái cuốn hút trong series True Education của Netflix. Với vai chính trong phim, anh góp phần đưa tác phẩm lọt Top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh có lượt xem cao nhất mọi thời đại trên nền tảng này.

Được xem là diễn viên bảo chứng chất lượng cho các dự án mình tham gia, Kim Moo-yul đang chuẩn bị cho những phim mới như First Doctor và Grandma trên Netflix. Năng lượng mạnh mẽ cùng phong thái riêng của nam diễn viên được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết hợp thú vị với các nghệ sĩ Kpop tại lễ trao giải năm nay.

Ji Chang-wook - ngôi sao có sức ảnh hưởng vượt khỏi châu Á

Ji Chang-wook nhận lời tham dự Golden Disc Awards dù lịch trình quốc tế dày đặc. Ảnh: BTC

Với phổ diễn xuất rộng, Ji Chang-wook xây dựng được mối gắn kết bền chặt với người hâm mộ ở nhiều quốc gia. Anh từng gây chú ý qua các phim hành động như Gangnam B-Side và The Manipulated trên Disney+.

Năm nay, nam diễn viên thử sức với dòng phim cổ trang trong series Scandal của Netflix, đồng thời chinh phục khán giả Nhật Bản với Merry Berry Love của Disney+. Anh cũng đang chuẩn bị cho phim truyền hình mới được mong đợi của JTBC mang tên Human X Gumiho, dự kiến ra mắt năm tới.

Dù lịch trình quốc tế dày đặc, Ji Chang-wook vẫn nhận lời tham dự Golden Disc Awards. Sự xuất hiện của anh được dự đoán sẽ là một trong những điểm nhấn được khán giả Hà Nội chờ đợi nhất.

Hwang In-youp - lần đầu đóng phản diện

Hwang In-youp sẽ lần đầu đóng phản diện trong Human X Gumiho. Ảnh: BTC

Hwang In-youp là một trong những ngôi sao thế hệ mới được khán giả quốc tế biết đến qua True Beauty và Why Her?. Năm 2024, anh cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất qua phim Family by Choice của JTBC.

Tháng 7 vừa qua, nam diễn viên tiếp tục với thể loại hài lãng mạn trong Dream to You của đài ENA, từng bước khẳng định vị thế ở dòng phim rom-com. Đáng chú ý, trong Human X Gumiho của JTBC dự kiến ra mắt năm tới, Hwang In-youp sẽ lần đầu đảm nhận vai phản diện kể từ khi vào nghề, một màn lột xác đang được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

Go Youn-jung - nữ diễn viên của loạt phim đình đám

Go Youn-jung là nữ diễn viên duy nhất trong dàn khách mời trao giải. Ảnh: BTC

Go Youn-jung là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn những năm gần đây, liên tục tạo sức hút qua các dự án thành công trên thị trường quốc tế. Bên cạnh vai diễn trong Moving của Disney+, cô ghi dấu ấn qua Alchemy of Souls: Light and Shadow của tvN và Can This Love Be Translated? của Netflix.

Nữ diễn viên tiếp tục củng cố vị thế với Resident Playbook của tvN và Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness của JTBC. Cô cũng đã được chọn tham gia Moving mùa 2 và phim điện ảnh Nambeol. Sự góp mặt của Go Youn-jung được kỳ vọng sẽ khuấy động không khí lễ hội và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế.

Lần đầu tổ chức tại Hà Nội

Trải qua 41 năm, Golden Disc Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh những thành tựu nổi bật của âm nhạc đại chúng Hàn Quốc trong năm. Năm 2027 đánh dấu lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Hà Nội với quy mô lớn, một cột mốc đáng chú ý trong hành trình đưa âm nhạc Hàn Quốc đến gần khán giả toàn cầu.

Để đưa một lễ trao giải có bề dày 41 năm lần đầu rời Hàn Quốc đến Việt Nam, ban tổ chức cần những đối tác đủ tầm. MB Bank (Ngân hàng TMCP Quân đội) giữ vai trò nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor), cũng là lý do sự kiện mang tên đầy đủ The 41st Golden Disc Awards with MB. Đây là một trong những ngân hàng có quy mô lớn tại Việt Nam, tiên phong chuyển đổi số trong ngành với khoảng 40 triệu khách hàng.

Với một sự kiện hướng tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước, chương trình còn có sự hợp tác của Trip.com Group, đơn vị vận hành nền tảng du lịch Trip.com, cùng MAISEAT (Damai International), thương hiệu kinh doanh mới của Damai Entertainment - nền tảng bán vé trực thuộc Tập đoàn Alibaba.

Hội tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu cùng các màn trình diễn được chờ đợi, The 41st Golden Disc Awards hứa hẹn là một trong những sự kiện giải trí quốc tế nổi bật tại Việt Nam đầu năm 2027.