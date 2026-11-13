Trong đó, Lễ trao giải âm nhạc The 41st Golden Disc Awards - Giải thưởng Đĩa vàng được lựa chọn là sự kiện mở đầu của chương trình "Vietnam – Experience More" ngay tháng đầu tiên năm 2027. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 9–10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC, Hà Nội, với quy mô khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp trong hai đêm.

Bà Jacqueline Thng, Giám đốc Marketing và Trải nghiệm khách hàng Tập đoàn MB kiêm Trưởng Văn phòng đại diện MB tại Singapore

Chia sẻ tại Lễ ký kết, bà Jacqueline Thng, Giám đốc Marketing và Trải nghiệm khách hàng Tập đoàn MB kiêm Trưởng Văn phòng đại diện MB tại Singapore cho biết: "Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế, trở thành một trong những quốc gia được chú ý trên thế giới trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh và du lịch. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, thậm chí, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam hiện còn nhanh hơn Singapore. Cùng với những điểm đến, ẩm thực hấp dẫn thuộc hàng đầu châu Á, Việt Nam còn sở hữu những trải nghiệm văn hóa vô cùng đặc sắc và tươi đẹp. Golden Disc Awards mang đến những gì tinh túy nhất của âm nhạc thế giới, còn Việt Nam lại có những trải nghiệm văn hóa đặc sắc hàng đầu" - bà Jacqueline Thng chia sẻ.

Đồng quan điểm, Tổng Giám đốc Tập đoàn HLL JoongAng - Kim Yoo-Seok nhận định, Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ, thị trường biểu diễn phát triển nhanh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, dưới sự quan tâm, thúc đẩy của lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng được nền tảng tin cậy và sự gắn kết trong quan hệ song phương. Đây là những yếu tố quan trọng để Ban tổ chức quyết định lựa chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức lễ trao giải năm nay.

Tổng Giám đốc Tập đoàn HLL JoongAng - Kim Yoo-Seok

"Tôi cho rằng, Việt Nam có tiềm năng tổ chức các sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế. Các bạn đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đăng cai. Những năm gần đây, Hà Nội và TP.HCM đã tổ chức thành công nhiều chương trình biểu diễn, concert có quy mô lớn. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng phục vụ biểu diễn tại Việt Nam đang tiếp tục được đầu tư, phát triển, với những địa điểm có sức chứa lớn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có VEC. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc tầm vóc quốc tế" - Tổng Giám đốc Tập đoàn HLL JoongAng - Kim Yoo-Seok chia sẻ.

Theo ông Kim Yoo-Seok, một yếu tố quan trọng khác là khán giả Việt Nam có dân số trẻ, nhiệt tình và dành sự quan tâm lớn cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Yếu tố này tạo nên nguồn lực góp phần tạo nên thành công cho những chương trình văn hóa tầm cỡ. Ngoài ra, xét về vị trí địa lý, Việt Nam có khả năng kết nối thuận lợi với các quốc gia trong khu vực châu Á. Những lợi thế về thị trường, khán giả, cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý đang tạo ra tiềm năng để Việt Nam trở thành một trung tâm, điểm đến triển vọng cho các sự kiện văn hóa, âm nhạc tại châu Á trong thời gian tới.

Cụ thể hoá mức độ thành công bằng những chỉ số thực tế

Phát biểu tại buổi họp báo sau chương trình, về đánh giá mức độ thành công của sự kiện tới đây, đại diện Bộ VHTTDL cho biết, thành công của một chương trình cần được đánh giá trên cả hai phương diện: định tính và định lượng. Trong đó, yếu tố định tính phụ thuộc vào cảm nhận, đánh giá của mỗi người, còn yếu tố định lượng cần được cụ thể hóa bằng những chỉ số (KPI) để đo lường hiệu quả thực tế của sự kiện.

Đối với Golden Disc Awards lần thứ 41, một trong những mục tiêu được đặt ra là xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá cụ thể, trong đó chú trọng lượng khán giả theo dõi chương trình trên các nền tảng số. Thông qua việc phát sóng trực tiếp trên các kênh số, Ban tổ chức có thể đo lường số lượng khán giả trên toàn thế giới theo dõi sự kiện, thay vì chỉ tính lượng người tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức, dự kiến khoảng 70.000 người.

Đại diện Bộ VHTTDL cũng cho biết thêm, việc giao Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số làm đầu mối xuất phát từ kỳ vọng đưa sự kiện trở thành chương trình có lượng khán giả theo dõi trực tuyến trên phạm vi toàn cầu đạt mức kỷ lục, vượt qua các kỳ Golden Disc Awards trước đây. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ mong muốn có sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước cũng như mạng lưới các cơ quan đại diện, cơ quan truyền thông của Việt Nam ở nước ngoài trong công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện.

Một mục tiêu khác là thông qua chương trình giới thiệu tới du khách và bạn bè quốc tế những điểm đến đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam, cùng các tour du lịch đặc sắc, chất lượng cao. Qua đó, sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng đối với âm nhạc mà còn góp phần quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch và hình ảnh đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL kỳ vọng lấy Golden Disc Awards làm sự kiện trung tâm để kết nối, phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và du lịch trong nước. Xung quanh sự kiện có thể tổ chức thêm các hoạt động, chương trình bên lề với sự tham gia trực tiếp của nghệ sĩ, doanh nghiệp và các thành phần trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, du lịch Việt Nam. Hiệu quả kết nối, mức độ tham gia và số lượng các hoạt động này sẽ là những chỉ số cụ thể để đánh giá thành công của chương trình.

Đại diện Bộ VHTTDL nhấn mạnh, bên cạnh những nỗ lực chuẩn bị và tổ chức, thành công của sự kiện còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, du lịch và xây dựng hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Đồng thời, Bộ VHTTDL mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực lan tỏa tinh thần này, chung tay quảng bá sự kiện và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, du lịch Việt Nam.