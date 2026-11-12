Golden Disc Awards lần thứ 41 tại Hà Nội: Fan Việt sẽ tự chọn một nghệ sĩ K-pop để trao giải riêng

Ngày 11/11 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ký kết chương trình hợp tác "Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm" (Vietnam - Experience More) giai đoạn 2027-2031, với mục tiêu đưa các sự kiện văn hóa, giải trí và thể thao có sức hút quốc tế về Việt Nam. Sự kiện mở màn cho cả chuỗi chương trình là The 41st Golden Disc Awards, một trong những lễ trao giải K-pop lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Cũng trong ngày, đơn vị này ký kết với HLL JoongAng và Hakuna Matata Group, đơn vị sở hữu bản quyền giải thưởng, chính thức trở thành nhà tài trợ danh xưng của Golden Disc Awards lần thứ 41. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9-10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, quy mô khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp. Tham dự lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cùng đại diện Đài truyền hình JTBC và các đối tác Hàn Quốc.

Đại diện Bộ VHTTDL, nhà tài trợ và đơn vị sở hữu bản quyền tại lễ khởi động The 41st Golden Disc Awards, ngày 11/11 ở Hà Nội. Ảnh: BTC

Một giải thưởng mang dấu ấn Việt Nam

Điểm khiến người hâm mộ trong nước chú ý nhất là chương trình tặng sao dành riêng cho khán giả Việt Nam. Thông qua ứng dụng của nhà tài trợ, fan có thể cá nhân hóa giao diện theo thần tượng, tham gia các hoạt động tương tác và tặng sao cho nghệ sĩ mình yêu thích. Từ chính những lượt tặng sao này, gương mặt K-pop được yêu thích nhất tại Việt Nam sẽ được chọn để nhận một giải thưởng đặt tên riêng, trao ngay trên sân khấu Golden Disc Awards.

Không khí lễ trao giải cũng không chỉ gói gọn trong khán đài. Ban tổ chức cho biết sự kiện sẽ mở rộng ra các không gian công cộng với chuỗi hoạt động trải nghiệm âm nhạc và giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, nơi hàng chục nghìn khán giả có thể tham gia trực tiếp. Cơ hội nhận vé cũng được mở rộng qua các hoạt động bình chọn và tương tác, để fan không mua được vé vẫn có đường vào khán phòng.

Danh sách nghệ sĩ chính thức chưa được công bố, ban tổ chức hẹn thông tin sẽ lần lượt được đăng trên fanpage chính thức của Golden Disc Awards và của nhà tài trợ trong thời gian tới. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp MC quen thuộc Sung Si Kyung và Moon Ga Young sẽ tiếp tục dẫn dắt lễ trao giải năm thứ 3 liên tiếp.

Từ Taipei Dome đến Hà Nội

Golden Disc Awards được tổ chức từ năm 1986 và nhiều năm gần đây thường xuyên rời Seoul để đến các thành phố lớn trong khu vực như Tokyo, Hong Kong hay Đài Bắc. Mùa thứ 40 diễn ra hồi tháng 1/2026 tại sân vận động mái vòm Taipei Dome, nơi Jennie, G-Dragon và Stray Kids cùng giành giải Daesang (giải thưởng lớn).

Theo số liệu do đối tác tổ chức cung cấp, mùa giải tại Đài Bắc thu hút 290 triệu lượt xem trên toàn cầu, gần 50 triệu lượt bình chọn và gần 80.000 khán giả theo dõi trực tiếp tại Taipei Dome, trong đó khách quốc tế chiếm gần 50% lượng người mua vé. Sân khấu Golden Disc Awards các năm qua từng quy tụ những cái tên như Jennie, Stray Kids, IVE, ENHYPEN, LE SSERAFIM, NCT WISH, MONSTA X, CORTIS, cùng các khách mời trao giải như nam diễn viên Đài Loan Hứa Quang Hán.

Ông Kim Yooseok, Tổng giám đốc HLL JoongAng, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Không chỉ là 2 đêm diễn

Theo định hướng của chương trình hợp tác, Golden Disc Awards lần này được kết nối với hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch. Bộ VHTTDL chỉ đạo, kết nối các bên liên quan để xây dựng chuỗi trải nghiệm cho người hâm mộ khi đến Việt Nam, từ vé, chuyến bay, lưu trú đến ẩm thực, mua sắm và tham quan. Mục tiêu là để khách quốc tế không chỉ bay đến Hà Nội xem 2 đêm trao giải, mà ở lại lâu hơn, khám phá thủ đô và các điểm đến lân cận. Các nội dung này dự kiến được tích hợp trên một trang thông tin tập trung (info hub) của sự kiện.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BTC

"Khi một nghệ sĩ hay vận động viên quốc tế chia sẻ về một cung đường đẹp hiếm có ở Hà Giang, Cầu Rồng ở Đà Nẵng, một ổ bánh mì tại TP.HCM hay một ly cà phê giữa Hà Nội, đó không còn là thông điệp quảng cáo do chúng ta tự nói về mình. Đó là những trải nghiệm thật, được kể lại bằng cảm xúc thật", ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, chia sẻ tại lễ ký kết.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MBBank phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC



Giai đoạn 2027-2031, chương trình hướng tới hình thành chuỗi sự kiện quốc tế thường niên, ưu tiên tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các trung tâm du lịch trọng điểm. Kinh phí tổ chức được thực hiện theo hướng xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.