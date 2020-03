Gợi ý vài loại máy chơi game cho cả gia đình khi ở nhà cuối tuần chống dịch, con chơi vui mà bố mẹ cũng đỡ buồn chán

Với tình hình như hiện nay, khả năng cao là các trường học sẽ tiếp tục cho nghỉ trong thời gian dài, và nhiều công ty sẽ sớm cho nhân viên làm việc online để tránh dịch.

Việc cả gia đình được ở nhà cả ngày cuối tuần nghe thì có vẻ vui đấy, nhưng đến một lúc nào đó ai cũng sẽ thấy chán vì chẳng có gì để làm nữa.

Cứ thử ở nhà vài ngày, nằm xem TV hay ôm điện thoại chơi game, lướt mạng thôi là thấy “nhũn” cả người ngay.

Những lúc như thế mà không biết làm sao cho đỡ chán, các phụ huynh có con nhỏ có thể tham khảo ngay một vài loại máy chơi game như thế này, lũ trẻ rất thích mà bố mẹ chơi cũng vui lắm.

Cả nhà quây quần chơi game bên TV vẫn vui hơn là mỗi người một góc ôm điện thoại đúng không nào?



1. Sony PlayStation 4

Nói về máy chơi game, hẳn ai cũng biết tới dòng PlayStation của Sony. Thế hệ máy PS4 mới nhất dù đã vài năm tuổi nhưng vẫn có khả năng “chiến” game mượt mà, đã thế còn có giá hấp dẫn, khoảng 10 triệu đồng là mua được cả máy, tay cầm phụ để chơi nhiều người và một số tựa game.

PS4 có lợi thế là nhiều game độc quyền, nhiều phụ kiện hỗ trợ cho game VR/AR...



Cụ thể, PlayStation 4 Slim hiện có giá khoảng 6 triệu đồng, còn phiên bản Pro hỗ trợ độ phân giải tới 4K và đồ họa “xịn sò” hơn thì có giá 11.49 triệu đồng. Mỗi máy PS4 đều hỗ trợ tối đa 4 tay cầm, và giá của chúng vào khoảng 1.3 triệu đồng/chiếc. Nếu chịu khó tìm kiếm các loại combo kèm sẵn đĩa game thì còn rẻ hơn kha khá.

Top 10 game nhiều người chơi hay nhất trên PlayStation 4.

Với PS4, hãy thử chơi những game như Lego Dimensions, Minecraft hay Just Dance 2019/2020 (nếu có thêm phụ kiện PS Camera), Những game này đều hỗ trợ nhiều người chơi với đồ họa đẹp mắt, lối chơi thú vị, phù hợp cho nhiều lứa tuổi.

2. Microsoft XBox One

Cũng như PlayStation, hệ máy XBox của Microsoft hiện có 2 lựa chọn là XBox One X và One S. Trong đó, One S cấu hình vừa phải, giá tốt hơn, khoảng gần 8 triệu đồng, còn One X là bản cao cấp, phần cứng bậc nhất hiện nay, giá khoảng 12 triệu đồng. Điểm cộng của XBox One là hỗ trợ tới 8 tay cầm cùng lúc (1.9 triệu/chiếc), nhưng điểm trừ là ít trò chơi độc quyền, phần lớn đều là các tựa game đã có trên PC.

XBox One X là lựa chọn "xịn sò" nhất hiện nay, hỗ trợ nhiều tính năng hay.



Nếu mua XBox One, bạn nên thử chơi các trò như Pacman 256, Monopoly, hay nếu có thêm phụ kiện Kinect (4.5 triệu) nữa thì phải “chém hoa quả” với Fruit Ninja, cực kì vui mà còn giúp lũ trẻ vận động nhiều hơn ngay trong nhà.

3. Nintendo Switch

Dòng máy game này có điểm cộng là nhỏ gọn nên các phụ huynh có thể cất đi nếu không muốn lũ trẻ con chơi quá nhiều. Ngoài ra, máy có thể biến đổi linh hoạt, từ một chiếc máy chơi game cá nhân mà khi kết nối với TV lớn thì cũng “xịn” chẳng kém gì mấy đồ đắt tiền ở trên.

Điểm cộng của Nintendo Switch là nhỏ gọn nhưng linh động, giá vừa phải và còn có nhiều game hỗ trợ từ 4 - 8 người chơi cùng lúc.



Giá của Nintendo Switch bản thường vào khoảng 8 triệu đồng, đi kèm 2 tay cầm điều khiển (khoảng 3 triệu/cặp). Bạn có thể mua và kết nối tối đa 8 tay cầm để chơi cùng lúc, rất hợp với gia đình đông người.

Thử chơi đua xe Mario Kart nhiều người trên Nintendo Switch.

Số lượng game trên Nintendo Switch rất nhiều và phần lớn đều có chất lượng cao. Một số tựa như Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe vừa quen thuộc mà cực hợp để chơi nhiều người. Cá biệt còn có trò Just Dance trên Switch, chơi tốt mà không cần mua thêm phụ kiện camera như PS4 hay XBox.

4. Máy “Điện tử 4 nút”

Nếu như không muốn bỏ ra tiền triệu để cho mấy đứa nhóc chơi game, phụ huynh có thể tham khảo dòng máy điện tử 4 nút huyền thoại tuổi thơ này. Dù đã hết thời từ những năm 2000 nhưng đến giờ, những chiếc máy như thế này lại bắt đầu xuất hiện tràn lan trên mạng với giá rất rẻ, chỉ khoảng 200.000 - 400.000 đồng là mua được.

Các phụ huynh 8x và 9x chắc chắn còn thích món này hơn mấy đứa nhóc nữa.

Tất nhiên, những tựa game trên dòng máy này đều rất xấu, mờ, đồ họa và âm dạng 8-bit nhưng lại hỗ trợ chơi 2 người ở hầu hết game. Nhiều shop bán còn tặng kèm băng 400 trò, yên tâm chơi đến hết mùa dịch cũng chưa thấy chán.