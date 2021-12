Gợi ý thực đơn cơm tối chuẩn mùa đông, chỉ 3 món mà ngon hết cỡ!

Sườn non rửa sạch sẽ để ráo. Nấu sôi nước, cho sườn non vào. Đợi sôi lên lại vớt thật sạch bọt. Hầm sườn 30 phút với 2 củ hành tím. Bạn có thể chọn cách ướp sườn non với gia vị rồi xào sườn cho săn sau đó cho nước vào hầm nhé!

Trong lúc chờ hầm suờn non chín mềm thì sơ chế cải chua. Cải chua cắt miếng vừa ăn, nếu cải chua nhiều thì nên rửa qua để giảm độ chua nhé! Cà chua cắt múi cau, hành ngò cắt nhỏ.

Khi sườn non đã chín thì cho cà chua, cải chua vào nấu sôi lên. Vớt bọt nếu có. Nêm nếm mắm muối, bột ngọt (tuỳ sở thích nhé) sao cho vừa khẩu vị. Múc canh ra tô. Thả hành ngò vào. Món canh này có thể dùng ngổ, ngò gai, thì là đều rất thơm ngon và có vị đặc trưng riêng.