Gợi ý lịch trình du ngoạn Châu Âu "vạn người mê"cùng Hoàng Việt Travel năm 2026: Khi giấc mơ phù hoa trong tầm tay phái đẹp

Châu Âu – Bản tình ca dịu dàng cho tâm hồn

Châu Âu trong mắt phái đẹp luôn gắn liền với sự lãng mạn: là những buổi chiều ngồi nhâm nhi cafe bên dòng sông Seine (Pháp), là khoảnh khắc ngắm nhìn những ngôi làng cổ tích ẩn mình giữa dãy Alps (Thụy Sĩ), hay lạc bước trong vẻ đẹp nghệ thuật vượt thời gian của nước Ý.

Năm 2026, xu hướng du lịch của hội chị em không chỉ dừng lại ở việc "đi cho biết". Chúng ta ưu tiên những hành trình có lịch trình thong thả, dịch vụ khách sạn từ 4-5 sao để đảm bảo sức khỏe và tận hưởng tối đa sự sang trọng. Thấu hiểu tâm lý đó, các Tour Châu Âu của Hoàng Việt Travel năm nay được thiết kế vô cùng tinh tế, giúp các mẹ, các chị trọn vẹn cảm xúc mà không lo toan về thủ tục hay di chuyển.

Những hành trình "đinh" không thể bỏ lỡ tại hoangviettravel.vn

Dạo quanh website hoangviettravel.vn, chị em sẽ dễ dàng tìm thấy những "deal" cực hời cho các tuyến tour được đánh giá cao nhất 2026:

- Liên tuyến Pháp – Thụy Sĩ – Ý (11 ngày 10 đêm): Đây là cung đường "huyền thoại" dành cho những ai lần đầu đặt chân đến lục địa già. Bạn sẽ được tặng vé du thuyền sông Seine thơ mộng và tham quan núi tuyết Titlis hùng vĩ. Mức giá hiện tại vô cùng ưu đãi cho các đợt khởi hành tháng 4, tháng 5 – thời điểm tiết trời Âu châu dễ chịu nhất.

- Hành trình du lịch nước Nga: Một trong những tuyến tour "đốn tim" hội chị em tại Hoàng Việt Travel chính là hành trình khám phá Moscow và Saint Petersburg. Chị em sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của Quảng trường Đỏ, cung điện Mùa Hè hay những ga tàu điện ngầm được ví như "cung điện trong lòng đất". Đặc biệt, nếu đi vào mùa thu, khung cảnh rực rỡ của những hàng lá phong vàng chắc chắn sẽ mang lại bộ ảnh kỷ niệm vô giá.

- Khám phá Đông Âu cổ kính (Đức – Áo – Hungary – Séc): Dành cho những tâm hồn yêu sự hoài cổ và yên bình. Những lâu đài như trong truyện cổ tích và những giai điệu cổ điển tại Vienna chắc chắn sẽ làm xiêu lòng bất cứ quý cô nào.

- Hành trình Bắc Âu rực rỡ: Nếu muốn đổi gió với không khí trong lành và cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ của Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, đây chính là lựa chọn điểm 10.

Tại sao Hoàng Việt Travel lại "được lòng" hội chị em đến thế?

Giữa hàng trăm đơn vị lữ hành, Hoàng Việt Travel vẫn là cái tên được các bà nội trợ thông thái và giới nữ văn phòng rỉ tai nhau trên các diễn đàn. Lý do không chỉ nằm ở bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm mà còn ở dịch vụ tận tâm. Từ bữa ăn hợp khẩu vị người Việt đến hướng dẫn viên nhiệt tình, biết cách chụp những góc hình "sống ảo" đẹp nhất cho du khách.

Ngày 12/10/2025 Hoàng Việt Travel được vinh danh TOP 10 THƯƠNG HIỆU UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2025

Bên cạnh đó, mọi mức giá trên hoangviettravel.vn đều đã bao gồm các dịch vụ cao cấp, giúp gia đình dễ dàng quản lý ngân sách mà không lo phát sinh phụ phí ẩn.

Mách nhỏ cho chị em: Hiện tại, Hoàng Việt Travel đang triển khai ch ương trình tri ân khách hàng: Giảm trực tiếp lên đến 2 triệu đồng khi đăng ký tour Châu Âu sớm hoặc đi theo nhóm gia đình. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng hội bạn thân hay những người thân yêu viết nên trang nhật ký hành trình rực rỡ tại trời Tây.

Đừng để những bộn bề cuộc sống trì hoãn giấc mơ của bạn. Hãy để Hoàng Việt Travel đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục vẻ đẹp tinh tế của thế giới.

Thông tin chi tiết và đặt tour tại:

Công ty Cổ phần Đầu tư – Vận tải – Du lịch Hoàng Việt

Số 62, Phố Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Website: https://hoangviettravel.vn/

Hotline tư vấn: 0915459558