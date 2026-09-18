Gợi ý lịch trình 2 ngày trải nghiệm thiên nhiên bất tận ở thiên đường Hồ Mây

Toạ lạc tại số 1A Trần Phú (phường Vũng Tàu, TP.HCM), Hồ Mây là tổ hợp du lịch nằm trên đỉnh Núi Lớn, ở độ cao từ 210 mét so với mực nước biển. Diện tích khoảng 50 ha và bao quanh là rừng tự nhiên rộng hơn 400 ha, nơi đây được ví như "Đà Lạt giữa lòng Vũng Tàu". Dưới đây là gợi ý hai ngày trải nghiệm Hồ Mây mà nhóm chúng tôi thật sự hài lòng.

Góc nhìn ra biển giữa không khí mát lạnh nơi khu du lịch Hồ Mây.

Ngồi cáp treo Hồ Mây lên chóp núi mây phủ

Xe đưa cả nhóm đi bon bon trên đường Trần Phú. Bờ biển xanh ngắt, nắng vàng làm vơi đi những căng thẳng ở chốn công sở. Xa xa đã thấy những khoang cáp treo màu xanh đỏ đưa người lên khu du lịch Hồ Mây.

"Ngồi cáp treo ngắm thành phố đẹp thật, gió mát lùa vào và bên dưới là những tán rừng xanh um xen kẽ những cây phượng đỏ rực. Nhìn thấy cả con đường bộ uốn lượn lên đỉnh núi nữa", cô bạn tôi thích thú đưa điện thoại chụp nhiều bức ảnh lung linh.

Sau khi check-in và được xe điện đón về khu resort Hồ Mây với hướng nhìn xuống biển, giữa trưa đói bụng, chúng tôi ghé vào nhà hàng gần khu nghỉ dưỡng ăn cơm. Cá bớp kho, canh chua, rau xào. Bữa ăn được phục vụ nhanh chóng giữa không gian thoáng đãng.

Khu villa nghỉ dưỡng xanh mát nơi Hồ Mây.

Resort Hồ Mây xanh lành, yên tĩnh

Căn phòng resort Hồ Mây nơi chúng tôi nghỉ lại khá rộng, sàn gỗ, bên ngoài là phòng khách với bộ salon êm ái, bên trong là hai giường lớn với khung cửa sổ to, cây xanh rì rào. Khu vực nhà tắm có phòng xông hơi sauna và giường massage.

Chúng tôi rất thích cảm giác sau giấc ngủ trưa ngắn, thức dậy kéo rèm cửa sổ nhìn ra khoảng trời êm đềm. Cô bạn tôi dậy trước, ngồi tựa cửa sổ thư giãn đọc cuốn sách mỏng.

Ở Hồ Mây không cần mở nhạc ru ngủ, vì đã có tiếng chim véo von. Không gian yên ả, trong lành nên trong hai đêm lưu trú, chúng tôi ngủ rất sâu và thức dậy khoan khoái từ sáng sớm.

Tận hưởng không gian mát lành, sảng khoái và yên tĩnh ở Hồ Mây.

Vui chơi Hồ Mây thả ga với trò xe trượt dốc, zipline, rạp phim 7D…

"A a a!", cả nhóm hét thật to khi tham gia trò xe trượt dốc, điều khiển xe uốn lượn theo đường trượt như đang trong một khu rừng nhỏ. Một chút cảm giác mạnh cộng với việc xả bỏ những áp lực thường ngày khiến chúng tôi chơi trò này tận 3 lượt.

Xe trượt dốc cũng là trò chơi được nhiều người chọn khi đến với Hồ Mây. Ở cuối đường trượt, xe sẽ đi chậm lại để bạn ngắm nhìn thiên nhiên và có một chiếc máy ảnh tự động chụp lại khoảng khắc của bạn khi gần kết thúc đường trượt. Nếu bạn ưng, nhân viên sẽ rửa ảnh giúp bạn với chi phí 80.000 đồng.

Hồ Mây là nơi lý tưởng cho những hẹn hò lãng mạn.

Du khách thích thú với trò chơi cảm giác mạnh ở Hồ Mây.

Bên cạnh đó, Hồ Mây có hơn 70 điểm tham quan, trò chơi như bắn cung, đu dây zipline, leo núi nhân tạo cảm giác mạnh, hay các trò tàu lượn, đua xe điện, xích đu lên cao, trượt cỏ… cũng đủ cho cả nhóm cười nghiêng ngả, có thêm những kỷ niệm cùng nhau.

Cạnh khu xe trượt dốc là nơi chiếu phim 7D với những phim ngắn khoảng 5 phút, cho cảm giác uốn lượn như đang trải nghiệm lặn xuống đại dương, bay vào vũ trụ.

Ngoài ra, Hồ Mây còn có chương trình nhạc nước vào 18:00, ca nhạc, xiếc thú với những chú khỉ vui nhộn thu hút trẻ con vào 10:00 và 15:00.

Chi phí mềm, tiện lợi

Với nhiều trò chơi, tiện ích lẫn hệ thống nhà hàng, quầy bán thức ăn vặt… bố trí linh hoạt, chúng tôi nhận thấy nếu lưu trú nghỉ dưỡng ở Hồ Mây cả nhóm bạn chỉ chi tiêu mỗi người khoảng 2-3 triệu đồng cho chuyến đi.

Một số trò chơi giải trí ở quần thể du lịch Hồ Mây.

Nhà ga cáp treo đưa du khách lên đỉnh núi Lớn, nơi toạ lạc quần thể du lịch Hồ Mây.

Chi phí ở resort Hồ Mây đã bao gồm việc di chuyển bằng cáp treo, một số trò chơi, ăn sáng buffet với nhiều món hấp dẫn như cháo bồ câu, bò né, cà ri, các loại bánh, hủ tíu, bún măng, trái cây… chế biến ngọt lành, tận tâm.

Nếu bạn lưu trú ở hệ thống khách sạn trên Hồ Mây, giá phòng mềm hơn, và có các nhà hàng với giá phải chăng, như cà phê 40.000 đồng/ly, bún cá rô 45.000 đồng, các món cơm gia đình từ khoảng 100.000 đồng/món…