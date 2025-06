Đồ ăn mang về - Tiện lợi nhưng không phải không có cái giá

Với nhịp sống ngày càng nhanh, thị trường đồ ăn mang đi bùng nổ mạnh mẽ. Theo báo cáo năm 2022 của Trung Quốc, có đến 521 triệu người sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến. Tại Việt Nam, các nền tảng giao đồ ăn cũng ghi nhận số lượng đơn hàng tăng chóng mặt, đặc biệt trong giới văn phòng và sinh viên.

Tuy nhiên, đồ ăn mang về phần lớn thường chứa nhiều dầu, muối, đường và thiếu rau xanh - một cơ cấu dinh dưỡng mất cân bằng kéo dài có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Ăn ngoài thường xuyên có thể rút ngắn tuổi thọ?

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics cho thấy, trong số 35.084 người trưởng thành được theo dõi trong 17 năm, những người ăn ngoài ≥ 2 bữa mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 49%, tử vong do tim mạch tăng 18%, và tử vong do ung thư tăng đến 67%.

Không chỉ vậy, theo một nghiên cứu tại Úc, việc ăn đồ ăn mang về ≥ 2 lần/tuần còn làm tăng tỷ lệ béo phì bụng lên 31% ở nam giới và 25% ở nữ giới - một yếu tố nguy cơ chính của các bệnh mãn tính.

Tại Việt Nam, ThS.BS Đỗ Thị Ngọc Diệp (Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Na)m, cũng cảnh báo: Nhiều món ăn nhanh hoặc đồ ăn mang về hiện nay có hàm lượng năng lượng cao nhưng lại thiếu vi chất, thiếu chất xơ và dễ làm mất kiểm soát về lượng muối và đường. Ăn kéo dài có thể gây tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu và thậm chí ung thư.

Có thể ăn đồ mang về mà vẫn lành mạnh?

Bản thân đồ ăn mang về không gây hại nếu biết lựa chọn đúng cách. Sau đây là một số lời khuyên để mọi người tham khảo:

- Chọn nơi uy tín, đảm bảo vệ sinh: Ưu tiên những nhà hàng có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi nhận món, nên kiểm tra bao bì, nhiệt độ và mùi vị để phát hiện sớm thực phẩm hư hỏng.

- Ưu tiên món hấp, luộc, ít dầu mỡ: Thay vì chọn món chiên rán, hãy chọn canh, súp, cơm phần có rau hoặc món ăn truyền thống. Có thể yêu cầu giảm dầu, giảm muối qua phần ghi chú khi đặt hàng.

- Kết hợp đa dạng - "nguyên tắc cầu vồng": Theo Hướng dẫn Dinh dưỡng Việt Nam (2022), mỗi ngày nên ăn ít nhất 12 loại thực phẩm và 25 loại mỗi tuần. Kết hợp rau củ quả đủ màu (đỏ, xanh, tím, trắng...) giúp tăng cường chất chống oxy hóa và bảo vệ mạch máu.

- Thay đổi thực đơn thường xuyên: Tránh gọi đi gọi lại một món chỉ vì "quen miệng". Việc ăn lặp lại dễ khiến khẩu phần mất cân đối, thiếu hụt vi chất và gây chán ăn.

- Kiểm soát khẩu phần: Hạn chế phần ăn quá nhiều hoặc ăn thêm món phụ nhiều calo như trà sữa, đồ chiên. Có thể dùng chén nhỏ để dễ kiểm soát lượng ăn vào.

Cuối cùng, dù chọn nấu tại nhà hay ăn ngoài, điều cốt lõi vẫn là giữ lối sống lành mạnh. Bên cạnh ăn uống hợp lý, bạn cần vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đồ ăn mang về không xấu, vấn đề nằm ở cách bạn sử dụng nó như thế nào.

