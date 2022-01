“Góa phụ đen” Scarlett Johansson trở lại với Sing 2, dự đoán thống trị phòng vé cuối năm 2021

Từng là “cú hit” phòng vé, thu về hàng trăm triệu đô, thương hiệu hoạt hình Sing chính thức trở lại và sẽ chiêu đãi fan hâm mộ một “bữa tiệc âm nhạc” đỉnh cao vào dịp Giáng Sinh năm nay. Hàng loạt ca khúc đình đám của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Drake, Billie Eilish, Alicia Keys, Shawn Mendes, Eminem… sẽ được “cover” và “remix” hoàn toàn mới lạ. Mới đây, bom tấn Sing 2 (tựa Việt: Đấu trường âm nhạc 2) đã trình làng trailer mới nhất, hé lộ những tình tiết đầy cảm động trong hành trình chinh phục giấc mơ của ông chủ rạp hát – chú gấu Koala Buster cùng các đồng đội.



Trailer phim Đấu trường âm nhạc 2

Trailer gây ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên bằng giọng ca da diết của cô Nhím Ash – nhân vật được lồng tiếng bởi “góa phụ đen” Scarlett Johansson. Không chỉ khán giả tại hội trường mà những người xem trailer đều bị lôi cuốn hoàn toàn vào màn trình diễn quá tuyệt vời của Ash.

Khác với diễn biến hài hước và vui nhộn của trailer đầu tiên, trailer thứ hai dường như sâu lắng và cảm xúc hơn khi khán giả chứng kiến những khó khăn, thử thách mà các “ngôi sao” động vật sẽ phải vượt qua ở lần này. Bởi lẽ, chú gấu koala Buster cùng đồng đội đang ấp ủ giấc mơ chinh phục “Redshore” bằng một chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp chưa từng có từ trước đến nay.

Ước mơ về một show diễn lộng lẫy, độc đáo và thú vị đã đặt ra nhiều giới hạn “khó nhằn” cho từng thành viên. Heo mẹ Rosita với nỗi sợ độ cao nghiêm trọng đang tìm cách vật lộn để thực hiện màn đu dây không tưởng. Mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn với chú khỉ Johnny. Từng là tay chơi Piano cừ khôi, nhưng “nhiệm vụ bất khả thi” dành cho Johnny là tiết mục trình diễn vũ đạo sôi động. Vừa dễ thương, hài hước, vừa hồi hộp và cũng đầy tò mò về những gì sẽ diễn ra với các nghệ sĩ, trailer đã dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.



Không những vậy, trailer lần này còn xác nhận một tình tiết quan trọng, là sự xuất hiện của nhân vật mới, huyền thoại âm nhạc một thời- sư tử Clay Calloway, người nghệ sĩ đã từ giã giới âm nhạc gần 15 năm. Nhưng liệu Clay Calloway có thể giúp biệt đội “ông chủ” Buster hiện thực hóa giấc mơ về một kiệt tác sân khấu tại nhà hát Nhà hát Crystal Tower ở thành phố Redshore tráng lệ, hào nhoáng?

Bên cạnh sự trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng phần 1, Đấu trường âm nhạc 2 còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như chủ nhân siêu hit Happy - Pharrell Williams, Letitia Wright và các diễn viên hài Eric Andre, Chelsea Peretti. Đáng chú ý nhất là Bono - trưởng nhóm nhạc nổi tiếng U2, người từng 2 lần được đề cử giải Oscar hạng mục âm nhạc, chủ nhân ca khúc I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Đấu trường âm nhạc 2 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Bono khi ông lần đầu góp giọng cho một bộ phim hoạt hình.

Chris Meledandri, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Illumination đã nói về bộ phim: “Sing 2 hơn cả một tựa phim hoạt hình. Bộ phim đưa khán giả vào một thế giới “ảo” nhưng thực, với các nhân vật phức tạp, mỗi người đều có khát vọng táo bạo và gặp phải nhiều thách thức mà khán giả hoàn toàn có thể thấy mình trong đó. Bộ phim như một buổi nhạc kịch về sự theo đuổi ước mơ không ngừng của một người, bất kể những thử thách cản trở lớn đến mức nào.”

Với câu chuyện truyền cảm hứng, đan xen nhiều tình tiết hài hước, vui nhộn cùng âm nhạc đặc sắc, Đấu trường âm nhạc 2 sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa và trải nghiệm điện ảnh bùng nổ tại rạp chiếu.

Nhân dịp phim Sing 2 - Đấu trường âm nhạc 2 ra rạp tại Việt Nam, nhà phát hành gửi tặng độc giả 2 cặp vé xem buổi họp báo phim cho độc giả khu vực TP.HCM. Để nhận vé, độc giả vui lòng gửi email cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại về hòm thư quatangphimanh@afamily.vn. Chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 2 độc giả may mắn nhất để tặng quà. Hạn nhận email đến hết ngày 20/1.



