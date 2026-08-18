GIVRAL ra mắt bộ sưu tập Trung thu 2026: Dấu ấn của những mối tâm giao

Lá phong chuyển sắc – Dấu ấn của những mối tâm giao

Hình ảnh lá phong được chọn làm cảm hứng chủ đạo cho thiết kế Trung Thu Givral 2026: Lá phong lưu dấu thời gian bằng những lần chuyển sắc, mối thân tình lưu dấu bằng những lần thành ý được gửi trao. Từ ý tưởng ấy, Givral kể câu chuyện về hành trình của những mối quan hệ: từ lần đầu kết nối, những chặng đường cùng sẻ chia đến sự trân trọng và thấu hiểu được bồi đắp qua năm tháng. Câu chuyện được thể hiện qua các mẫu hộp:

- Hộp Gắn Kết: Khởi đầu cho những kết nối mới.

- Hộp Đồng Hành: Ghi dấu những chặng đường cùng sẻ chia.

- Hộp Trân Quý: Ghi dấu sự trân trọng, chân thành.

- Hộp Tri Kỷ: Biểu tượng của sự thấu hiểu trọn vẹn và gắn kết bền chặt.

Mỗi thiết kế mang một ý nghĩa riêng, giúp món quà Trung Thu được lựa chọn phù hợp với từng mối quan hệ – từ gia đình, người thân đến khách hàng và đối tác doanh nghiệp.

Hơn 30 hương vị – Thêm lựa chọn mới cho mùa Trung Thu

Không chỉ làm mới thiết kế hộp quà qua mỗi mùa Trung Thu, Givral còn duy trì sự đa dạng trong hương vị bánh. Năm nay, bên cạnh hơn 30 lựa chọn bánh từ nhân mặn, ngọt đến chay, Givral giới thiệu ba hương vị mới gồm Xoài, Tiramisu và Hạt Sen Chà Bông. Những hương vị mới được bổ sung bên cạnh các dòng bánh quen thuộc, tạo nên sự cân bằng giữa hương vị truyền thống và những trải nghiệm mới trong mùa Trung Thu.

Hơn 75 năm gìn giữ giá trị bằng chất lượng

Được thành lập từ năm 1950 và hiện là thành viên của One Capital Consumer (OCC), Givral là một trong những thương hiệu bánh lâu đời tại Việt Nam. Trải qua hơn 75 năm, Givral xem việc gìn giữ chất lượng không chỉ là tiêu chuẩn trong sản xuất mà còn là trách nhiệm của thương hiệu với nhiều thế hệ khách hàng. Từ nguồn nguyên liệu được tuyển chọn đến quy trình sản xuất áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP, mỗi công đoạn đều được kiểm soát kỹ lưỡng, góp phần gìn giữ chất lượng và hương vị đặc trưng, để mỗi chiếc bánh trao đi đều trọn vẹn thành ý.