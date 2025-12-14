Nhân vật “nữ giúp việc” trong tình huống gây chú ý nói trên không ai khác chính là Lương Thùy Linh, khi nàng hậu tham gia series cá nhân mang tên “Xinh-Đờ-Rê-Linh”. Tuy nhiên, màn “quát thẳng mặt” của Hoa hậu Kỳ Duyên thực chất chỉ là một tình huống thử thách được xây dựng nhằm tăng kịch tính cho chương trình, chứ không phải mâu thuẫn ngoài đời thực.

Cụ thể, trong tập phát sóng thứ 4 của “Xinh-Đờ-Rê-Linh”, Lương Thùy Linh hóa thân thành giúp việc cao cấp, đến dọn dẹp và nấu ăn tại căn hộ ở TP.HCM của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Lương Thùy Linh đến giúp việc nhà cho hoa hậu Kỳ Duyên.

Giữ đúng “đặc sản” của series, nàng hậu xuất hiện với outfit xịn xò, xách theo vali đựng đầy đủ dụng cụ làm việc như găng tay, đồ vệ sinh, đồ bếp… Giữ đúng “đặc sản” của series, nàng hậu xuất hiện với outfit chỉn chu, xách theo vali đựng đầy đủ dụng cụ làm việc như găng tay, đồ vệ sinh, đồ bếp… và giới thiệu bản thân theo phong cách dịch vụ “premium”.

Ngay từ đầu, Kỳ Duyên đã thẳng thắn chia sẻ mình là người khó tính, yêu cầu việc dọn dẹp phải kỹ lưỡng và đồ đạc đặt đúng vị trí. Tin tưởng sự chuyên nghiệp của “giúp việc Lọ Linh”, nàng hậu để Lương Thùy Linh ở nhà làm việc trong khoảng 2 tiếng.

Tuy nhiên, khi quay lại kiểm tra, Kỳ Duyên tỏ ra chưa hài lòng với khu vực nhà vệ sinh và thẳng thắn góp ý: “2 tiếng rồi mà trong này vẫn chưa xong là như thế nào? Đây là dịch vụ premium thì chị không thể phụ được, em phải tự làm.”

Kỳ Duyên nổi nóng...

Trước phản ứng này, Lương Thùy Linh trong vai giúp việc cũng đáp lại: “Thôi chị ơi, nãy giờ chị đứng đây nói thì cũng mất của em 5 - 10 phút…”

Chưa kịp nói hết câu, Kỳ Duyên lập tức quát thẳng mặt: “Bây giờ em đổ lỗi cho khách hàng đúng không? Chị là khách hàng và chị thấy em làm hơi chậm. Chị đứng đây góp ý thì tại sao em lại đổ trách nhiệm ngược lại?”





Bức ảnh phát ra âm thanh: "Giờ em đổ lỗi cho khách hàng phải không?"

Trước thái độ cứng rắn của gia chủ, “nữ giúp việc” Lương Thùy Linh nhanh chóng xin lỗi và tiếp tục hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu. Sau đó, nàng hậu đã dọn dẹp lại khu vực nhà vệ sinh, lau dọn phòng khách, quạt trần, sắp xếp không gian gọn gàng hơn. Phần nấu ăn của Lương Thùy Linh cũng nhận được đánh giá tích cực, thậm chí được Kỳ Duyên chấm điểm 9/10.









Lương Thùy Linh chăm chỉ làm việc.

Gần đây, Lương Thùy Linh gây chú ý khi ra mắt series cá nhân trên YouTube mang tên “Xinh-Đờ-Rê-Linh”. Trong dự án này, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 lựa chọn một vai trò rất khác: đi xin làm giúp việc. Mỗi tập, “Lọ Linh” sẽ ghé thăm nhà của các nhân vật quen mặt với khán giả như Con Cò Đây, Kỳ Duyên, Cao Thiên Trang, TyhD Thùy Dương…, trực tiếp đảm nhận mọi công việc từ dọn dẹp, nấu ăn, sắp xếp không gian sống cho đến chăm sóc nhà cửa theo đúng yêu cầu của gia chủ.

Điều khiến “Xinh-Đờ-Rê-Linh” nhanh chóng lan tỏa trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội nằm ở hình ảnh hoàn toàn khác với tưởng tượng của nhiều người về nghề giúp việc. Lương Thùy Linh xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, chỉn chu, trang phục và phụ kiện sang trọng như… chủ nhà, nhưng vẫn xắn tay lau chùi, dọn dẹp, vào bếp nấu ăn một cách nghiêm túc. Sự đối lập thú vị giữa hình ảnh một nàng hậu “lên đồ slay” và những công việc đời thường đã tạo nên nét duyên riêng cho series,.. cùng những tình huống thú vị và drama như trên.

Nguồn: YouTube Lương Thùy Linh.