Một người tốt bụng ở Trung Quốc, người đã bước ra khỏi xe để giúp một ông lão băng qua con đường đông đúc, đã bị sốc khi hành động tử tế của cô bị đáp lại bằng một cú tát theo đúng nghĩa đen.

Vụ việc được ghi lại trong một video lan truyền trên mạng, đã trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc sau khi đoạn clip được quay bởi tài xế xe phía sau người phụ nữ, được chia sẻ rộng rãi, theo tường thuật của Elephant News.

Ông lão, khoảng 70 đến 80 tuổi, đang mang theo hai chiếc túi nặng và loạng choạng khi băng qua đường ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, vào lúc chiều tối ngày 12 tháng 9.

Cụ ông sang đường sai vạch kẻ, lúc xe cộ đang qua lại đông đúc

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người cao tuổi này đang băng qua đường ở một điểm không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Vì vậy, một số ô tô đã không nhường đường mà thay vào đó lái sát qua ông, khiến việc đi lại của ông càng thêm khó khăn.

Khi ông lão đang ở giữa đường, người phụ nữ đã rời khỏi ghế hành khách phía trước của chiếc xe cô đang đi và chạy nhanh về phía ông. Cô dùng cánh tay trái để đỡ ông trong khi cánh tay phải vẫy hiệu cho các phương tiện giao thông đi qua.

Tuy nhiên, cô đã sững sờ khi ông lão quay lại và tát vào mặt cô. Cú đánh mạnh đến mức làm kính của cô bay ra. Sau khi nhặt kính lên, cô nhìn ông lão với vẻ mặt bối rối trước khi quay trở lại xe của mình.

Muốn giúp đỡ nhưng cô gái bị tát mạnh vào mặt

Cô và chồng đã báo cáo vụ việc với cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy ông lão và yêu cầu ông phải xin lỗi.

Câu chuyện đã lan truyền rộng rãi trên mạng.

“Chúng ta nên an ủi người phụ nữ này. Tôi cảm nhận được cô ấy phải buồn bã đến mức nào khi bị người mình đang giúp đỡ tát,” một cư dân mạng chia sẻ.

Một người khác bình luận: “Cú tát của ông lão sẽ khiến những người cần giúp đỡ không còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời nữa.”

“Ông lão nên bị tạm giữ và buộc phải bồi thường cho người phụ nữ,” một người thứ ba bày tỏ.

Tuy nhiên, một quan sát viên trực tuyến khác lại có quan điểm khác: “Có lẽ ông lão nghĩ người phụ nữ là kẻ xấu vì cô đột ngột tiếp cận ông, mà không nói cho ông biết cô đang làm gì.”

Việc những người tốt bụng bị vu oan ở Trung Quốc không phải là chuyện hiếm.

Vào tháng 5, cũng tại Cam Túc, một phụ nữ đi giúp đỡ một ông lão trong khu dân cư của mình đã bị gia đình ông vu khống sau khi ông bị ngã.

Cô đã báo cáo vụ việc với cảnh sát và danh tiếng của cô đã được minh oan sau khi đoạn phim giám sát cho thấy cô không có lỗi. Người phụ nữ cho biết cô đã trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, và cô đã bị trầm cảm do hậu quả này.

Nguồn: SCMP