Giúp con nâng cao tinh thần tự giác học tập tại nhà nhờ bộ bàn ghế đúng chuẩn

Sau giờ học trên lớp, trẻ thường dành thêm khá nhiều thời gian cho việc tự học ở nhà. Do vậy, cha mẹ nên bố trí một không gian học tập yên tĩnh với bộ bàn học sinh có kích thước tiêu chuẩn để tạo tinh thần sẵn sàng học tập tốt nhất cho trẻ.



Theo các chuyên gia, lựa chọn bộ bàn ghế học sinh không có kích thước đạt tiêu chuẩn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển thể chất của trẻ bởi khi ngồi học trẻ sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung và sẽ có những cử động vô thức để tìm kiếm vị trí thuận lợi cho cơ thể, điều này lại làm cho trẻ tiêu hao thêm một mức năng lượng nhất định.

Thêm vào đó, khi đến độ tuổi đi học, bé sẽ bắt đầu hình thành thói quen ngồi học tại một vị trí trong thời gian dài, trong khi đó, ở lứa tuổi các em, hệ xương vẫn đang phát triển mạnh. Do vậy, ngồi học với bộ bàn không phù hợp, hậu quả trước tiên là làm giảm sút tinh thần học tập, lâu dần nếu không được khắc phục trẻ sẽ gặp một số căn bệnh ảnh hưởng đến tương lai như cận thị, vẹo cột sống, gù lưng.

Việc lựa chọn một bộ bàn ghế đúng chuẩn trở lên quan trọng hơn bao giờ hết khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Thời điểm đó, học sinh phải học online liên tục với tần suất tiếp xúc với các thiết bị điện tử như điện thoại, Ipad và laptop lên đến 7-8 giờ/ngày trong khi thời lượng khuyến cáo là dưới 5 giờ/ngày. Lúc này, bộ bàn ghế đúng chuẩn sẽ phát huy vai trò trong việc hạn chế cho trẻ những nguy cơ về bệnh cột sống và thị lực.

Bàn học đóng vai trò quan trọng để trẻ bước vào con đường học tập đầy hứng khởi

"Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành thiết kế và sản xuất nội thất với hàng triệu sản phẩm được tin dùng, Nội thất The One – tiền thân là Nội thất Hòa Phát - nhận thấy rằng một không gian học tập đủ yên tĩnh được kết hợp cùng bộ bàn ghế đúng chuẩn sẽ khiến các bạn nhỏ tập trung và hứng thú với thời gian tự học ở nhà hơn. Ngoài ra, không gian thích hợp còn kích thích khả năng sáng tạo, mang đến cho các con những ý tưởng độc đáo," bà Thu Hương - Đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất The One chia sẻ.

"Qua việc gặp gỡ khách hàng và tìm hiểu nhu cầu thị trường, chúng tôi thấy rằng, phần lớn các bậc phụ huynh đều sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm tốt nhất cho con em mình, đặc biệt là những trang thiết bị phục vụ cho việc học tập. Do vây, Nội thất The One luôn nỗ lực để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, màu sắc và đặc biệt là quan tâm tới sự phát triển của trẻ qua việc nghiên cứu , hoàn thiện các tính năng điều chỉnh linh hoạt cho sản phẩm bàn ghế học, nhằm đảm bảo sức khỏe & sự phát triển toàn diện của trẻ." bà Thu Hương cho biết.

So với các sản phẩm trên thị trường, sản phẩm mang thương hiệu Nội thất The One có những lợi thế như kiểu dáng thiết kế hiện đại, trẻ trung, bắt mắt và tính năng linh hoạt. Các mẫu bàn dành cho học sinh tiểu học còn được in hình nhân vật ngộ nghĩnh khiến các bạn nhỏ yêu thích và hứng khởi hơn mỗi khi ngồi vào bàn học.

Bộ bàn ghế tại gia đình BHS31-1 cho cho bé tiểu học

Bàn ghế nội thất The One được sản xuất dựa trên những quy chuẩn nghiêm ngặt về kích thước của bộ Y tế đưa ra và hoàn toàn phù hợp với vóc dáng của trẻ em Việt Nam theo từng độ tuổi, có sự phân chia thành các nhóm để tương ứng với các cấp học. Chính vì vậy, Nội thất The One đã trở thành đơn vị tiên phong trong việc thiết kế mẫu bàn học sinh thông minh tăng chỉnh chiều cao, trong đó mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng, chiều cao mặt bàn, ghế có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với sự phát triển của trẻ

Về chất lượng, mặt bàn được làm từ chất liệu cao cấp với mặt gỗ phủ melamine hoặc gỗ tự nhiên, bàn được lắp đặt chắc chắn, khung thép được sơn tĩnh điện trên dây chuyền khép kín hiện đại, ống thép dày tạo sự chắc chắn cho sản phẩm, yên tâm cho người sử dụng. Quá trình sản xuất không sử dụng những hóa chất độc hại, quy trình xử lý nghiêm ngặt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em học sinh.

Ưu điểm nổi bật của Nội thất The One chính là hàng nội địa, do vậy nhà sản xuất đã cân đối mang đến tay người dùng những sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, chế độ bảo hành tốt, phụ kiện vật tư đầy đủ, thay thế thuận tiện dễ dàng. Hiện tại, khách hàng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại các cửa hàng trên khắp cả nước, tại các đại lý gần nhà để dễ dàng bảo hành, vận chuyển, lắp đặt.

