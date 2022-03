Giữa trưa kiểm tra camera lớp con trai, bà mẹ LỊM TIM khi thấy hành động BẤT NGỜ của cô giáo: Chỉ muốn tới lớp ngay để cảm ơn

Để chọn trường mẫu giáo cho con, phụ huynh nào cũng sẽ cân đo đong đếm đủ loại tiêu chí: Trường có đẹp không? Cơ sở vật chất thế nào? Sân chơi có thoải mái? Thiết kế có an toàn? Ăn uống có đảm bảo không? Học phí cao hay thấp... Ngôi trường nào cũng có những lời mời chào hấp dẫn, nhưng để con thực sự hạnh phúc khi được đến trường hay không vẫn là điều cha mẹ canh cánh. Bởi, ngoài những tiêu chí "mắt thấy tai nghe" như kể trên thì yếu tố CON NGƯỜI, đặc biệt là các cô giáo tiếp xúc với con hàng ngày, là cực kì quan trọng.

Họ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, thế giới quan và cả niềm yêu thích của trẻ nhỏ đối với việc học hành. Chọn được một môi trường, nơi có người lớn gtvxzdqdffình yêu thương và trách nhiệm dành cho con trẻ. Phụ huynh nào chọn trường cho con đi học cũng mong nhất điều này.

Mới đây, một bà mẹ ở Sơn Đông (Trung Quốc) bày tỏ sự xúc động khi xem camera giờ trưa trong lớp con trai. Trong video, khi các bé đang nằm ngủ trưa tại trường mẫu giáo, một bé trai ngồi dậy đưa hai tay lên cao giống như đang cố gắng nắm giữ thứ gì đó.

Hành động của cô giáo khiến phụ huynh cảm động.

Cô giáo nãy giờ vẫn đang quan sát hành động của học trò nhỏ từ phía sau liền đưa tay cho cậu bé làm điểm tựa nắm giữ. Có bàn tay của cô giáo, cậu bé lập tức buông tay và gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này, cô giáo nhẹ nhàng chạm vào cậu bé và dìu em nằm xuống tiếp tục giấc ngủ trưa với các bạn. Thì ra cậu bé bị mộng du đã mơ thấy mình đang leo núi, điều này lý giải cho hành động bé trai đưa hai tay lên cao giống như đang bám vào vách núi.

Không chỉ bà mẹ mà cộng đồng mạng cũng khen ngợi hành động nhẹ nhàng, sự quan tâm của cô giáo này. Thay vì chỉ nhắc bé nằm xuống ngủ hay để con tự đi qua cơn mộng du, cô giáo đã có cách xử lý khéo léo và cũng tràn đầy sự yêu thương. Gửi con tới môi trường như thế này hẳn cha mẹ nào cũng thật yên tâm.

Giáo viên mầm non cũng là một nghề nhiều áp lực, nhất là bởi những phàn nàn của phụ huynh học sinh. Nhìn từ góc độ phụ huynh, hiếm ai hài lòng 100% với giáo viên mầm non của con mình. Quả thực một số trường hợp giáo viên mầm non bạo hành trẻ chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" khiến phụ huynh mất lòng tin, nhưng vẫn còn nhiều cô giáo có tâm với nghề, thương yêu con trẻ lắm.

