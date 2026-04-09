Giữa trưa ngày 9/4, ghi nhận tại Hà Nội cho thấy nền nhiệt ngoài trời dao động từ 37 - 38 độ C, có thời điểm tiệm cận ngưỡng 40 độ C, khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt.

Dưới cái nắng gay gắt, nhiều khu vực công cộng trở thành nơi tránh nóng bất đắc dĩ của người lao động tự do. Tại khu vực Công viên Lê Nin, hàng chục người lao động tranh thủ giờ nghỉ trưa tìm đến để nghỉ ngơi, tạo nên hình ảnh quen thuộc trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Giữa trưa 38 độ C ở Hà Nội: Công viên biến thành "phòng ngủ trưa" bất đắc dĩ của người lao động

Theo thông tin dự báo, thời tiết tại Hà Nội trong những ngày tới có thể nắng nóng kéo dài, nhiệt độ có thể lên tới 36–38°C, gây cảm giác oi bức cả ngày lẫn đêm.

Ban ngày mỗi khi di chuyển ngoài đường, người dân đều cố gắng che chắn kín mít để tránh ánh nắng trực tiếp và giảm cảm giác oi bức

Trong lúc dừng đèn đỏ, một cô gái dùng tay chắn chắn ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, nhăn nhó vì cái nắng nóng oi bức giữa trưa

Theo quan sát, những vị trí có bóng râm dưới tán cây nhanh chóng kín chỗ. Người lao động tận dụng áo chống nắng, bìa carton hoặc túi xách cá nhân trải xuống thảm cỏ để nằm nghỉ, nhiều người dùng ba lô làm gối. Để giảm bớt cảm giác oi nóng, không ít người mang theo quạt tích điện cầm tay. Trong khi đó, một số khác lựa chọn khu vực gầm cầu vượt nơi có bóng râm và phần nào dịu nhiệt hơn, làm chỗ chợp mắt tạm thời.

Nhiều công nhân lao động ngoài trời oi bức phải mặc chiếc áo lao động có gắn thêm quạt làm mát

Nhiều điểm đặt bình đựng nước uống miễn phí cho người lao động trong những ngày nắng nóng ngột ngạt

Giữa trưa nắng gắt, bóng cây trong công viên trở thành “chỗ nghỉ lý tưởng” của nhiều lao động tự do và người dân tranh thủ ngả lưng

Người dân tận dụng bìa carton, áo chống nắng làm “chiếu” chợp mắt giữa trưa oi bức.

Những chiếc ghế gỗ trong công viên trở thành “phòng nghỉ trưa” dã chiến trong ngày nắng nóng

Quạt tích điện trở thành vật bất ly thân để chống chọi cái nóng gần 40 độ C.

Cái nóng hầm hập khiến nhiều người chỉ kịp chợp mắt trong thời gian ngắn rồi lại tiếp tục mưu sinh.

Trời nắng nóng, nhiều người trang bị thêm bạt phủ để che chắn các phương tiện dựng ngoài trời

Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và khả năng lao động. Nhiều người tham gia giao thông ngoài trời tỏ ra mệt mỏi, uể oải khi di chuyển dưới nền nhiệt cao, tiềm ẩn nguy cơ mất nước và sốc nhiệt.