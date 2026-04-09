Giữa trưa 38 độ C ở Hà Nội: Công viên biến thành “phòng ngủ trưa” bất đắc dĩ của người lao động
Giữa đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Nội với nhiệt độ có lúc tiệm cận 40°C, người dân và người lao động tự do tìm mọi cách tránh nóng, từ che chắn kín mít khi ra đường đến tận dụng công viên làm nơi nghỉ tạm giữa trưa.
Giữa trưa ngày 9/4, ghi nhận tại Hà Nội cho thấy nền nhiệt ngoài trời dao động từ 37 - 38 độ C, có thời điểm tiệm cận ngưỡng 40 độ C, khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt.
Dưới cái nắng gay gắt, nhiều khu vực công cộng trở thành nơi tránh nóng bất đắc dĩ của người lao động tự do. Tại khu vực Công viên Lê Nin, hàng chục người lao động tranh thủ giờ nghỉ trưa tìm đến để nghỉ ngơi, tạo nên hình ảnh quen thuộc trong những ngày nắng nóng cao điểm.
Theo quan sát, những vị trí có bóng râm dưới tán cây nhanh chóng kín chỗ. Người lao động tận dụng áo chống nắng, bìa carton hoặc túi xách cá nhân trải xuống thảm cỏ để nằm nghỉ, nhiều người dùng ba lô làm gối. Để giảm bớt cảm giác oi nóng, không ít người mang theo quạt tích điện cầm tay. Trong khi đó, một số khác lựa chọn khu vực gầm cầu vượt nơi có bóng râm và phần nào dịu nhiệt hơn, làm chỗ chợp mắt tạm thời.
Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và khả năng lao động. Nhiều người tham gia giao thông ngoài trời tỏ ra mệt mỏi, uể oải khi di chuyển dưới nền nhiệt cao, tiềm ẩn nguy cơ mất nước và sốc nhiệt.