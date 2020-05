Giữa thông tin hẹn hò Song Hye Kyo, Hyun Bin lại chiến thắng áp đảo trong cuộc bình chọn "Mỹ nam Hàn đủ tin cậy để kết hôn"

Mới đây, một cuộc bình chọn với chủ đề "Nam nghệ sĩ nào đáng tin cậy để kết hôn" đã được diễn đàn nổi tiếng hàng đầu DC Inside và trang tìm kiếm My Celebs tổ chức kéo dài từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 5. Rất nhiều cái tên hàng đầu của Kbiz đã được nhắc tới Hyun Bin, Kang Dong Won, Lee Sang Yoon, So Ji Sub...

Kết quả cuối cùng, Hyun Bin đã chiến thắng áp đảo với 1457 phiếu bầu chiếm tỉ lệ lên đến 82.5%, vị trí thứ 2 thuộc về Gong Yoo và thứ 3 là Lee Sang Yoon - ông xã "xấu trai" của Lee Hyori.

Bên cạnh bộ 3 nam thần này thì những cái tên như Kang Dong Won, So Ji Sub... cũng được nhắc tới.

Top 3 những Nam nghệ sĩ đáng tin cậy để lấy làm chồng.

Sau thành công của Hạ cánh nơi anh, cái tên Hyun Bin càng ngày càng được săn đón tại Hàn Quốc. Hàng loạt các hợp đồng quảng cáo hay các kịch bản phim đã tìm đến mỹ nam 38 tuổi này. Không chỉ sở hữu sự nghiệp đáng ghen tị, cuộc sống cá nhân không scandal của Hyun Bin cũng khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Có vẻ như fan hâm mộ đã muốn "gả" Hyun Bin đi lắm rồi.

Trong một bài phỏng vấn ngắn mới đây, Hyun Bin tiết lộ rằng để duy trì sức khỏe giữa các lịch trình bận rộn thì hai yếu tố quan trọng nhất đối với anh là giấc ngủ và tập luyện thể thao.

Hyun Bin cũng tiết lộ rằng niềm hạnh phúc nho nhỏ của anh đó chính là sau khi kết thúc công việc và thưởng cho mình 1 cốc bia mát lạnh và xem sau đó dành thời gian xem những bộ phim yêu thích.