Vào khoảng thời gian giữa năm Bính Ngọ (tập trung vào các tháng mùa Hè như tháng 5 - Giáp Ngọ và tháng 6 - Ất Mùi), do hỏa khí cực vượng từ năm và tháng xung đột với bản mệnh, dù kiếm được tiền nhưng 3 con giáp sau đây cần đặc biệt cẩn trọng để tránh thâm hụt tài chính:

1. Con giáp tuổi Tý – Xung Thái Tuế và Thủy Hỏa tương xung

Là con giáp được đánh giá cao với trí thông minh, khả năng thích ứng và nắm bắt thời cuộc, nhưng cũng có lúc, tuổi Tý lại bị những điểm yếu của mình, ví dụ như sự thiếu kiên nhẫn, khiến họ gặp bất lợi. Hiểu rõ bản thân, hiểu rõ thời cuộc chính là cách để con giáp này đối diện và vượt qua khó khăn, đi tới thành công bền vững.

- Lý do chi tiết : Tuổi Tý (Thủy) nằm trong mối quan hệ Lục Xung trực tiếp với năm Ngọ (Hỏa). Giữa năm là lúc hỏa khí mạnh nhất, gây ra sự bất ổn lớn trong công việc, dễ dẫn đến các quyết định đầu tư sai lầm của con giáp này, do nóng vội hoặc bị tiểu nhân lôi kéo gây thất thoát tiền bạc.

- Cách tối ưu :

+ Thắt chặt chi tiêu: Tuổi Tý hãy thắt chặt chi tiêu, dù kiếm được tiền cũng tuyệt đối không để cho người khác biết, cho vay mượn hoặc đầu tư mạo hiểm vào các tháng 5, 6 âm lịch để tránh rủi ro không mong muốn.

+ Phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc mang theo vật phẩm hình Sửu (Trâu) bằng ngọc hoặc đá để tạo thế nhị hợp, giúp hóa giải bớt áp lực từ Thái Tuế.

2. Con giáp tuổi Ngọ – Phạm Năm Tuổi (Tự Hình)

Thông minh, nhanh nhẹn và vô cùng nhiệt huyết, tuổi Ngọ cũng là con giáp có đầy đủ những tố chất để thành công rực rỡ. Năm Bính Ngọ là năm tuổi của họ, tuổi Ngọ hãy tận dụng tính chất Hỏa vượng của năm để gặt hái thành tựu và tiết chế những sự nóng nảy để tránh rủi ro.

- Lý do chi tiết : Người tuổi Ngọ gặp năm Ngọ rơi vào cục diện Tự Hình, lại thêm hỏa khí quá vượng khiến tâm trí dễ rơi vào trạng thái bốc đồng, tự tin thái quá dẫn đến tiêu xài hoang phí. Những chi phí phát sinh bất ngờ từ sức khỏe hoặc sửa chữa nhà cửa cũng khiến ngân sách của con giáp này bị thâm hụt đáng kể.

- Cách tối ưu:

+ Quản trị rủi ro: Tuổi Ngọ hãy chia nhỏ dòng tiền, không nên "bỏ trứng vào một giỏ" dù là đầu tư vào lĩnh vực nào đi chăng nữa. Khi chi tiêu, hãy tính toán chi tiết để tránh hoang phí, chỉ tiêu những thứ cần thiết.

+ Phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng các màu sắc thuộc hành Thổ như vàng, nâu đất để tiết chế hỏa khí, giữ cho tâm trí điềm tĩnh hơn khi giao dịch tài chính.

3. Con giáp tuổi Hợi – Hỏa vượng làm hao tán Thủy

Tuổi Hợi là con giáp sống tình cảm, nhân hậu nhưng đôi lúc hơi thiếu khả năng lên kế hoạch, nhất là trong chuyện tiền nong. Do đó, khi xảy ra việc gấp, con giáp này sẽ khó có khả năng ứng biến, xoay xở, khiến họ càng rối hơn. Để tránh điều này xảy ra, tuổi Hợi cần phải duy trì sự minh mẫn, sáng suốt, làm gì cũng có những kế hoạch dự phòng để không bị bất ngờ.

- Lý do chi tiết : Dù không xung sát trực tiếp như tuổi Tý, nhưng yếu tố Thủy của tuổi Hợi bị hỏa khí cực lớn của mùa Hè năm Ngọ làm cho "khô cạn". Điều này có thể biểu hiện qua việc công việc của tuổi Hợi bị trì trệ không như mong muốn, chi tiêu quá nhiều khiến cho nguồn thu không bù nổi chi, hoặc gặp phải những rắc rối về giấy tờ pháp lý gây hao tài tốn của.

- Cách tối ưu:

+ Kế hoạch dự phòng: Tuổi Hợi hãy tính toán việc chi tiêu đúng đắn và hiệu quả, và bảo đảm để bạn luôn có một khoản quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

- Phong thủy: Con giáp này cần tăng cường yếu tố Kim (Kim sinh Thủy) bằng cách đeo trang sức vàng hoặc bạc để hỗ trợ bản mệnh, giúp thu hút lại cát khí và giữ tiền chặt hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.