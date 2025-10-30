Gippsland - Thủ phủ bò sữa và hành trình tạo nên GippsNature

Trong ngành thực phẩm và dinh dưỡng không ngừng đổi mới, sữa luôn giữ vai trò đặc biệt, cung cấp nguồn dưỡng chất thiết yếu một cách an toàn và được bảo chứng bởi khoa học. Trong số các quốc gia sản xuất sữa, Úc nổi bật như một cường quốc với sản lượng xuất khẩu nằm trong top 5 thế giới. Các sản phẩm của quốc gia này được đánh giá cao bởi quy trình sản xuất nghiêm ngặt, hệ sinh thái chăn nuôi bền vững và tiêu chuẩn kiểm định khắt khe. Chính điều này đã giúp sữa Úc xây dựng uy tín vững chắc trên thị trường quốc tế.

Gippsland - "Thủ phủ bò sữa" của Úc

Nằm ở bang Victoria, Gippsland chiếm tới 40% sản lượng sữa toàn quốc và được mệnh danh là "thủ phủ bò sữa" của Úc. Với khí hậu ôn hòa, lượng mưa dồi dào và đồng cỏ rộng lớn, nơi đây là môi trường lý tưởng cho mô hình chăn thả tự nhiên. Bò sữa tại Gippsland được nuôi thả tự nhiên, ăn thức ăn hữu cơ, không sử dụng kháng sinh hay hormone tăng trưởng và được theo dõi sức khỏe định kỳ. Sau khi thu hoạch, sữa được xử lý bằng công nghệ hiện đại nhằm tạo ra nguồn sữa tinh khiết, giàu giá trị dinh dưỡng và thân thiện với hệ tiêu hóa.

Gippsland sở hữu khí hậu ôn hòa, lượng mưa dồi dào và đồng cỏ rộng lớn, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển đàn bò sữa và sản xuất nguồn sữa tinh khiết, giàu giá trị.

Từ vùng đất này, thương hiệu GippsNature ra đời vào tháng 5/2025, là kết quả hợp tác giữa ViPlus Dairy - doanh nghiệp sữa hơn 130 năm tuổi tại Úc và Nutifood - công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm. Mang triết lý "thuận tự nhiên, củng cố bởi khoa học", GippsNature hướng đến việc cung cấp nguồn dưỡng chất tinh khiết, cân bằng vitamin và khoáng chất, hỗ trợ phát triển toàn diện cho mọi lứa tuổi. Với danh mục sản phẩm đa dạng, từ sữa công thức cho trẻ nhỏ đến dinh dưỡng cho người trưởng thành và người cao tuổi, GippsNature định hướng trở thành thương hiệu sữa cao cấp toàn cầu, kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng thiên nhiên thuần khiết và nền tảng khoa học dinh dưỡng hiện đại.

GippsNature - Triết lý thuận tự nhiên, củng cố bởi khoa học

Không chỉ kế thừa những giá trị tự nhiên từ vùng Gippsland, GippsNature còn được phát triển dựa trên nền tảng khoa học dinh dưỡng hiện đại, nhằm mang đến nguồn dưỡng chất tốt nhất và phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Triết lý thuận tự nhiên được thể hiện qua việc gìn giữ trọn vẹn tinh túy từ đồng cỏ, đàn bò và quy trình sản xuất bền vững, còn khoa học chính là yếu tố bảo chứng giúp tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng, đảm bảo an toàn và tối đa hóa hiệu quả hấp thu.

Cú bắt tay chiến lược giữa Nutifood và ViPlus Dairy - công ty dinh dưỡng hơn 130 năm tuổi tại Gippsland, Úc đã chính thức đánh dấu sự ra đời của GippsNature, dòng sản phẩm sữa cao cấp mang tinh hoa từ đồng cỏ Úc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Việc Nutifood lựa chọn chiến lược hợp tác quốc tế thể hiện mục tiêu nâng chuẩn dinh dưỡng và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng, khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt trong việc chủ động kiến tạo sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu. Với tư cách là đơn vị đồng sáng lập, Nutifood cùng 25 năm kinh nghiệm phát triển dinh dưỡng chuyên sâu tại Việt Nam đã đóng góp trực tiếp vào toàn bộ quy trình sản xuất các sản phẩm GippsNature, từ nghiên cứu và phát triển (R&D), kiểm soát chất lượng, cho đến việc sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Sự tham gia xuyên suốt chuỗi giá trị "from grass to glass" của Nutifood đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế của từng sản phẩm GippsNature được duy trì nghiêm ngặt và đồng nhất khi đến tay người tiêu dùng Việt.

Với sự bảo chứng từ hai doanh nghiệp uy tín ViPlus Dairy và Nutifood, GippsNature không chỉ mang đến sản phẩm sữa chuẩn mực toàn cầu mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn tầm quốc tế của doanh nghiệp Việt. Ngày 31/10/2025, GippsNature sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam, mở đầu cho hành trình chinh phục người tiêu dùng bằng các sản phẩm dinh dưỡng chuẩn mực quốc tế. Trong thời gian tới, thương hiệu cũng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và cao tuổi, đúng với định hướng GippsNature đề ra: tạo ra giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, hỗ trợ sự phát triển xuyên suốt các giai đoạn của cuộc đời.

