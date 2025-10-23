Giới trẻ phá vỡ tư duy an cư truyền thống: Sở hữu ô tô trở nên dễ dàng hơn

Phá vỡ tư duy truyền thống, linh hoạt trong bài toán tài chính

Khách hàng trẻ quan tâm tìm hiểu xe Toyota HEV tại một sự kiện.

Sở hữu một căn chung cư hay nhà đất tại những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM là ao ước, giấc mơ cả đời của không ít người, đặc biệt là thế hệ đi trước. Song, Gen Z, thế hệ Millennials đang dần phá vỡ tư duy cố hữu đó. Thay vì dồn toàn bộ tài chính tích cóp của cá nhân và tài sản của gia đình, chấp nhận vay mượn, thắt lưng buộc bụng để sở hữu một bất động sản tại thành phố, nhiều người trẻ sẵn sàng chi trả một khoản cho việc thuê nhà tại các khu chung cư có không gian sống chất lượng, thuận tiện cho công việc và đời sống cá nhân. Thêm vào đó, họ lựa chọn sắm ô tô để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, chữa lành với những trải nghiệm, hay chi phí cơ hội để nâng cấp bản thân. Trong bối cảnh thị trường ô tô phát triển mạnh mẽ như hiện nay, người trẻ hoàn toàn có những lựa chọn phù hợp tùy khả năng tài chính.

Minh Hoàng - sinh năm 1998, hiện đang sinh sống tại Hà Nội chia sẻ quan điểm: "Thay vì áp lực gánh cả gốc và lãi hàng tháng, đóng băng toàn bộ dòng tiền của gia đình, tôi chọn một chiếc Crossover năng động và tiện nghi phục vụ gia đình và công việc, để ra chi phí cố định cho việc thuê chung cư và nguồn vốn cho các kế hoạch kinh doanh".

Xu hướng lựa chọn xe của người trẻ

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt khi người dùng xe ngày càng trẻ hóa về độ tuổi. Thế hệ Millennials, Gen Z là những người tiêu dùng thông thái, thực tế, yêu thích công nghệ, sự đổi mới sáng tạo và có ý thức sâu sắc về tương lai. Giữa muôn vàn lựa chọn xe động cơ đốt trong (ICE), xe thuần điện (BEV) thì có một dòng xe khác cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ và trở thành "chân ái" của nhiều khách hàng trẻ, đó xe Hybrid Electric (HEV). HEV - dòng xe lai kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, quá trình chuyển đổi giữa hai loại động cơ đã được lập trình tự động, động cơ điện có khả năng hoạt động độc lập khi khởi động xe và trong quá trình di chuyển, tùy điều kiện. Điều này giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn chế phát thải ra môi trường, không cần cắm sạc, tiện lợi trong mọi điều kiện sử dụng.

Toyota HEV trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ vì sự tiện nghi, thân thiện môi trường và không thay đổi thói quen sử dụng.

Năm 2025 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của dòng xe này. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, 9 tháng đầu năm, 9.785 xe Hybrid Electric đã được bán ra thị trường, tăng đến 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota vẫn giữ vị thế tiên phong với 5.654 xe, chiếm gần 58% thị phần toàn phân khúc. Các mẫu HEV của hãng như Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross hay Camry đều nhận được sự yêu mến của đông đảo khách hàng, trong đó có nhiều khách hàng trẻ.

Cải tiến liên tục về thiết kế, trang bị tiện nghi, an toàn cùng mức giá cạnh tranh và những ưu đãi hấp dẫn, Toyota đang dẫn đầu cuộc chơi xe lai tại Việt Nam. Đặc biệt, hãng cải tiến về công nghệ pin, đảm bảo hiệu suất cao hơn, ít hoặc không bị hiệu ứng nhớ, dung lượng và mật độ năng lượng cao hơn, nhẹ và nhỏ gọn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ví dụ trên Corolla Cross HEV phiên bản cải tiến ra mắt giữa năm 2024 có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến 55% và là mẫu SUV được khách hàng trẻ ưa chuộng.

Với xe HEV, pin và bảo dưỡng là hai vấn đề khiến nhiều người băn khoăn nhưng với người dùng thực tế như Hoàng Tùng Anh sinh năm 1998 - chủ xe Camry HEV chia sẻ quan điểm: "Mình không thích những người dùng xe HEV mà suốt ngày sợ hỏng pin. Không việc gì phải khổ vậy, mình tin chắc tuổi thọ của pin cũng ngang ngửa chiếc xe".

Bảo dưỡng xe HEV tương tự xe động cơ đốt trong.

Là chủ quán cà phê ở TP.HCM, bạn Thành Lộc - sinh năm 2000 cho biết, bạn đã bảo dưỡng chiếc Corolla Cross HEV mốc 10.000km, tương tự xe xăng, kỹ thuật viên kiểm tra thêm bộ phận lọc gió làm mát pin không vấn đề gì và chi phí tương đương mẫu B-SUV động cơ đốt trong mà gia đình đã sử dụng suốt nhiều năm trước đó.

Có thể thấy, giá trị sử dụng của một chiếc xe là lý do để nhiều bạn trẻ thay đổi mục tiêu cuộc sống, thay vì mua nhà thì chọn mua xe để đổi lấy kế hoạch tài chính linh hoạt, sức khỏe, an toàn, hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống gia đình. Với những chiếc xe năng động như dòng xe HEV của Toyota, mỗi gia đình trẻ có thể thỏa sức khám phá những chuyến đi không giới hạn.