Mới đây, vợ chồng Gin Tuấn Kiệt - Puka và con gái Anya đã cùng nhau cosplay các nhân vật điệp viên Loid Forger và sát thủ Yor Forger cùng với Anya Forger trong bộ truyện tranh và hoạt hình nổi tiếng "Spy x Family".

Gia đình nữ diễn viên gây sốt với tạo hình sinh động chẳng kém truyện tranh. Gin Tuấn Kiệt cũng tiết lộ vợ chồng anh đặt tên con gái là Anya do Puka rất yêu mến bộ truyện tranh "Spy x Family". Và Anya cũng chính là tên bé gái trong bộ truyện tranh này.

Gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt cosplay nhân vật trong bộ truyện tranh Spy x Family.

Nhiều khán giả đã khen ngợi tạo hình của gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt. Tuy vậy, trước thắc mắc "Anya không chịu chụp hình với mẹ Puka", Gin Tuấn Kiệt đã vội vã lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết Anya có chụp ảnh với mẹ Puka tuy nhiên anh chưa đăng ảnh lên mạng xã hội.

"Spy x Family" (Gia đình điệp viên) là bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả người Nhật Bản Endo Tatsuya, kết hợp hài hòa giữa hành động, hài hước và tình cảm gia đình.

Vẻ dễ thương của cô bé Anya khi cosplay thành nhân vật truyện tranh cùng tên.

Lấy bối cảnh thế giới giả tưởng mang hơi hướng Chiến tranh Lạnh, tác phẩm xoay quanh điệp viên tài ba Loid Forger, người nhận nhiệm vụ thành lập một gia đình giả để tiếp cận mục tiêu nguy hiểm và ngăn chặn nguy cơ chiến tranh.

Anh nhận nuôi cô bé Anya - một người có khả năng đọc suy nghĩ - và kết hôn với Yor, nữ sát thủ chuyên nghiệp đang che giấu thân phận dưới vỏ bọc nhân viên văn phòng.

Cả ba cùng chú chó Bond có khả năng nhìn thấy tương lai tạo nên một gia đình đặc biệt, nơi mỗi thành viên đều mang bí mật riêng nhưng dần gắn bó bằng tình yêu thương chân thành.

Diễn viên Puka và ca sĩ Gin Tuấn Kiệt đón con gái đầu lòng Anya vào ngày 14/3/2025. Từ khi làm cha mẹ, cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm khi lựa chọn cách nuôi dạy con hiện đại, nhẹ nhàng và tôn trọng cá tính riêng của bé.

Gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt trong sinh nhật của Puka.

Puka chú trọng rèn cho con những nề nếp cơ bản như lễ phép, biết thưa gửi và cư xử ngoan ngoãn trong cuộc sống hằng ngày. Thay vì áp đặt, vợ chồng cô kiên nhẫn giải thích, uốn nắn con từ những điều nhỏ nhất, đồng thời tạo điều kiện để bé tự do khám phá và bộc lộ bản thân.

Cặp đôi cũng thường đưa Anya về quê ngoại ở miền Tây, cho con trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và gia đình. Đặc biệt, trong năm đầu đời, Puka và Gin Tuấn Kiệt chủ động giữ kín diện mạo con gái để bảo vệ sự riêng tư cho bé.

Đến dịp thôi nôi vào tháng 3/2026, cả hai mới chính thức công khai hình ảnh Anya. Những khoảnh khắc đời thường cùng cách chăm sóc, nuôi dạy con của gia đình nhỏ thường xuyên nhận được sự quan tâm và yêu mến từ khán giả.