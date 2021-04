Gil Lê - Hoàng Thùy Linh giữ khoảng cách tại sự kiện, cùng Đông Nhi - Ông Cao Thắng tạo nên khung hình hot hit Vbiz

Sau loạt nghi vấn chuyện hẹn hò, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh tiếp tục lọt vào tầm ngắm của khán giả khi cùng tham dự một sự kiện diễn ra vào ngày 24/4 vừa qua. Tuy nhiên, thay vì thoải mái xuất hiện kề cận nhau, cả hai lại giữ khoảng cách nhất định khi chụp hình. Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh diện trang phục tông đen, hội ngộ nhiều nghệ sĩ Vbiz.

Tâm điểm của sự kiện còn có cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cả hai rất vui vẻ và thoải mái chụp hình cùng các khách mời tại sự kiện. Ngoài ra, tham dự còn có nhiều người nổi tiếng, doanh nhân như Minh Nhựa, Phillip Nguyễn... Được biết, triển lãm này có tên Tận Cùng Giấc Mơ Cùng Tận (A Dream Of The End At The End Of A Dream).

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê giữ khoảng cách khi cùng tham dự một sự kiện

Ông Cao Thắng và Đông Nhi khá vui vẻ khi trò chuyện cùng các khách mời

Nhạc sĩ Thanh Bùi cũng xuất hiện tại sự kiện này

Trác Thuý Miêu say sưa bàn luận về những bức tranh trong triển lãm

Philip Nguyễn

Triển lãm tranh còn thu hút rất nhiều sự chú ý từ nhiều doanh nhân như Minh Nhựa, Shark Linh, Phillip Nguyễn

Ảnh: BTC