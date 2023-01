Giết người yêu trong nhà nghỉ bằng sợi dây sạc điện thoại

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi bị bắt giữ, Phan Quốc Tuấn (33 tuổi; ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người yêu, cướp tài sản tại nhà nghỉ.



Bắt giữ đối tượng Phan Quốc Tuấn để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 2-1, Tuấn cùng người yêu là chị P.N.A.T. (20 tuổi, ngụ cùng phường) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Khánh Xuân.

Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, Tuấn đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ bạn gái. Thấy người yêu đã chết, Tuấn lục lấy hơn 300.000 đồng và xe máy của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ.

Trên đường bỏ trốn, Tuấn đi mua ma túy sử dụng rồi chạy xe máy đến gửi ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau đó, Tuấn đón taxi về lẩn trốn tại các khu rẫy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân. "Bản thân có tình cảm yêu đương với T. khoảng 3 năm nay" - Tuấn khai nhận.

Thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết trưa 3-1, quản lý nhà nghỉ mở cửa phòng kiểm tra thì tá hoả phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong tư thế nằm sấp. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định đây là vụ án mạng. Tuy nhiên, những dấu vết để lại hiện trường rất ít nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn.

Với mong muốn sớm tìm ra hung thủ, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Buôn Ma Thuột đã được huy động, chia làm nhiều tổ vào cuộc truy xét. Khi lực lượng công an xác định nghi phạm thì Tuấn không ở nhà và không liên lạc được. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 20 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã vây ráp và bắt giữ Tuấn khi gã đang lẩn trốn trong một khu rẫy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân.

Theo cơ quan công an, Tuấn có 1 tiền án 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Sau khi bị bắt, Tuấn dương tính với chất ma túy.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý Tuấn về hành vi giết người và cướp tài sản.