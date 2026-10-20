Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15 mét

Trước đó, báo cáo nhanh ngày 19/10 của UBND xã Hòa Bình cho biết: Khoảng 9h45 cùng ngày, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của hộ bà D.T.H (73 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra sự việc, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao, ước tính khoảng 15 mét. Tuy nhiên, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Sự việc được quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

UBND xã Hòa Bình đề nghị Sở NN&MT Vĩnh Long quan tâm, khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm , môi trường, công trình và đời sống của người dân.

Đồng thời, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm kiểm soát, khắc phục hiện tượng nước phun mạnh bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất các tác động có thể xảy ra.

Trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn xử lý, UBND xã Hòa Bình sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc, phối hợp với các đơn vị có liên quan và khuyến cáo người dân không tự ý tác động vào miệng giếng nhằm tránh nguy cơ mất an toàn.

Cột nước phun cao khoảng 15 mét. Ảnh cắt từ clip

Thông tin với PV Tiền Phong chiều 20/10, đại diện Chi cục Tài nguyên và Khoáng sản , Sở NN&MT Vĩnh Long cho biết, đã đến kiểm tra hiện trường. Theo vị này, hiện tượng trên chỉ xảy ra khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi ngưng, ghi nhận thực tế và hộ dân cho biết, giếng khoan này mới khoan khoảng cuối năm 2025 đến nay.

Về nguyên nhân của hiện tượng, theo đại diện Chi cục Tài nguyên và Khoáng sản Vĩnh Long, vẫn chưa thể kết luận vì cần có thêm nhận định, phân tích từ cơ quan chuyên ngành. Hiện đơn vị đang phối hợp cùng địa phương và các cơ quan chuyên môn làm rõ.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn, khi phát hiện có hiện tượng bất thường báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.