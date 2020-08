Giàu sắt gấp 3 lần thịt gà, loại củ này được người Nhật, người Mỹ tôn là "thuốc quý", ở Việt Nam có rất nhiều nhưng ít ai biết để tận dụng

Có một loại củ bình dị, gần gũi đem lại lợi ích không ngờ nếu chúng ta sử dụng đúng cách, đó chính là khoai tây. Trong gian bếp của những gia đình thuộc vùng nông thôn Việt Nam, củ khoai tây là thực phẩm thường xuyên có sẵn vì chúng có thể chế biến thành nhiều món ăn vô cùng ngon lành. Dù vậy, không phải người Việt nào cũng biết rằng khoai tây có thể sử dụng để làm thuốc chữa bệnh.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, khoai tây rất giàu kali. Ngoài vi chất này, khoai tây còn chứa phốt pho, magie, canxi, natri, sắt và kẽm, vitmamin C... Đặc biệt, nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy một củ khoai tây nướng cỡ to sẽ chứa gấp 3 lần lượng sắt so với 84g thịt gà. Hiểu được giá trị dinh dưỡng của khoai tây, nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật, Mỹ, Thụy Điển đã biết tận dụng nước ép khoai tây để hỗ trợ điều trị viêm gan, tim mạch và bệnh về đường tiêu hóa.

Trong Đông y Việt Nam, khoai tây từ lâu đã được công nhận về tác dụng trị bệnh. Củ khoai tây vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ khí, kiệt tỳ, tiêu viêm, chữa khó tiêu, đau bụng, viêm loét dạ dày... Nếu biết các bài thuốc trị bệnh từ củ khoai tây, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua.

Món ăn/bài thuốc từ củ khoai tây do lương y Bùi Đắc Sáng chia sẻ

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), từ củ khoai tây chúng ta có thể áp dụng thành các bài thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, cụ thể như sau:

1. Chữa bỏng

Cách làm: Lấy khoai tây đem đi luộc. Bóc vỏ đem đắp nơi bỏng sẽ hỗ trợ làm vết bỏng nhanh lành. Ngày thay 2-3 lần.

2. Trị táo bón

Cách làm: Lấy khoai tây tươi rửa sạch, giã nát, đem vắt lấy nước cốt. Dùng uống 3 lần 1 ngày trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ. Mỗi lần uống 1 chén con.

3. Trị say nắng, đau đầu

Cách làm: Lấy 1 củ khoai tây, gọt sạch vỏ sau đó giã nát hoặc thái lát mỏng đắp lên trán hoặc thái dương, sẽ có hiệu quả.

4. Điều trị đau bụng

Cách làm: Lấy 10g vỏ khoai tây, đem đi sắc lấy nước uống sẽ có hiệu quả trong việc trị đau bụng.

5. Phòng ngừa nhồi máu cơ tim

Cách làm: Ăn khoai tây sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol có hại trong máu của bạn, từ đó phòng tránh nhồi máu cơ tim hiệu quả.

6. Hỗ trợ điều trị viêm dạ dày

Cách làm: Sử dụng bột khoai tây đem pha uống mỗi ngày 1 cốc. Nếu không có, bạn có thể chăm chỉ ăn khoai tây cả vỏ, sẽ có tác dụng trị bệnh.

Lưu ý quan trọng trước khi sử dụng khoai tây làm thực phẩm hoặc làm thuốc

- Khoai tây dùng làm thuốc phải là loại tươi, không nên dùng củ khoai tây mọc mầm hay những củ có nguy cơ gây ngộ độc.

- Khoai tây không nên nấu chung khoai tây với cà chua, nhất là cà chua xanh kẻo gây khó tiêu, hại dạ dày.

- Vì khoai tây có chỉ số đường huyết cao có thể gây ra sự gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu và đẩy mạnh sản xuất insulin. Chính vì thế những người bị bệnh tiểu đường không nên ăn quá nhiều khoai tây.

- Bà bầu cần tránh ăn nhiều khoai tây, vì khoai tây dễ gây đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng đến thể trạng bà mẹ và thai nhi.

- Ăn nhiều khoai tây có thể sinh ra các triệu chứng như kích ứng da, tiêu chảy, khó tiêu, đau đầu… Bạn nên thận trọng xem mình có bị dị ứng với loại củ này hay không.

- Trước khi thực hiện các bài thuốc từ khoai tây, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ Đông y để tránh tác dụng phụ.