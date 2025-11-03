Giáo viên được hưởng hệ số lương đặc thù: Mức thu nhập có thể đạt 20- 30 triệu/tháng

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có: “Chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo, nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Trước đó, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá giáo dục và đào tạo, trong đó có đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên mầm non, phổ thông và 100% cho nhà giáo ở vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày 2/11, Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo quy định, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.

Cụ thể, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai (Hà Nội) từng cho rằng, giáo viên mầm non làm việc 9 - 10 tiếng/ngày rất vất vả nhưng mức lương thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống.

Trên thực tế, đã có những giáo viên trẻ dù rất yêu nghề nhưng không trụ lại được, đành rẽ lối đi làm việc khác. Cô Hương mong mỏi, có chính sách về tiền lương, phụ cấp đặc thù nghề nghiệp để nâng mức thu nhập cho đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên mầm non nói riêng để các cô có động lực, an tâm sống, gắn bó với nghề.

Cải thiện đời sống của nhà giáo

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng, đây là một chủ trương hết sức tuyệt vời. Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đã được ban hành từ năm 2013, đến nay đã hơn 10 năm nhưng việc thực hiện chế độ để giáo viên được hưởng lương cao nhất trong hệ thống thang bảng lương vẫn chưa thực hiện được.

Lần này, khi nội dung đó được đưa vào Nghị quyết 71 là một tín hiệu rất đáng mừng, thầy cô giáo rất phấn khởi.

Theo TS Tùng Lâm, trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù trong giáo dục, có quy định rõ ràng về các loại phụ cấp cho giáo viên như phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên,... Đây là chính sách rất phù hợp và mang ý nghĩa nhân văn, nâng mức thu nhập cho nhà giáo, vấn đề được đề cập đến nhiều năm nay.

Nếu thực hiện đúng, mức thu nhập của giáo viên có thể đạt từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng, tùy theo thâm niên và vị trí công tác.

Như vậy, đời sống của nhà giáo sẽ được đảm bảo, giúp họ yên tâm, toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp trồng người, không phải bươn chải làm thêm để mưu sinh. Về lâu dài, việc ban hành cơ chế đặc thù này có thể tạo ra bước đột phá trong phát triển giáo dục. Bởi lẽ, phát triển giáo dục chính là đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

“Khi đời sống giáo viên được cải thiện, họ sẽ có điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có tri thức, có nhân cách, đáp ứng yêu cầu phát triển của dân tộc trong giai đoạn mới”, TS Lâm nói.

Ông Lâm cũng nhấn mạnh, song song với việc tăng lương giáo viên, nâng mức phụ cấp, nhà nước cần đặc biệt chú trọng khâu tuyển chọn và đào tạo giáo viên. Ai không có năng lực, không đủ phẩm chất, không thực sự tâm huyết với nghề thì phải có cơ chế sàng lọc, thay thế. Không thể chỉ vì vào biên chế mà mặc nhiên được hưởng lương cao rồi làm việc cầm chừng.

"Chính sách tốt phải đi kèm với cơ chế quản lý và đánh giá hiệu quả. Khi đó, không chỉ đời sống giáo viên được nâng lên, mà ý thức trách nhiệm, sứ mệnh nghề nghiệp của họ đối với học sinh, với đất nước cũng được khơi dậy mạnh mẽ hơn", TS Nguyễn Tùng Lâm nói.