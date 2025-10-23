Giáo viên Đắk Lắk bị nợ hàng chục tỷ đồng dạy thêm: Lấy kinh phí ở đâu để trả?

Ngày 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý một số nội dung báo chí phản ánh liên quan đến ngành giáo dục . Trong đó, sở có nội dung hàng nghìn tiết dạy thêm giờ của giáo viên ở nhiều trường trên địa bàn bị nợ suốt ba năm qua.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục báo cáo chi tiết tình hình thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên.

Phía sở cũng tổ chức đoàn khảo sát trực tiếp tại các trường mầm non và tiểu học thuộc các phường Ea Kao, Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và xã Ea Wer.

Qua rà soát, các trường trực thuộc Sở (THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) không phát sinh nợ tiền dạy thêm giờ. Tình trạng chậm chi trả chủ yếu xảy ra tại các trường mầm non, tiểu học, THCS do UBND xã, phường quản lý.

Theo Nghị định 60/2021 và Nghị định 111/2025 của Chính phủ, kinh phí chi trả dạy thêm giờ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của từng đơn vị. Các trường phải chủ động cân đối trong phạm vi nguồn kinh phí được giao để đảm bảo chi trả đúng chế độ, bảo vệ quyền lợi giáo viên.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Buôn Ma Thuột) đang nợ hơn 6.500 tiết dạy thêm giờ.

Tại phường Buôn Ma Thuột, có việc đang nợ tiền dạy thêm của giáo viên. Cụ thể, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đang nợ hơn 6.500 tiết dạy thêm giờ trong ba năm học (2022–2025), tương đương gần 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nợ hơn 2.900 tiết, tương đương 582 triệu đồng.

Các trường đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị lên UBND phường nhưng chưa được bố trí kinh phí để chi trả. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, cho biết: UBND phường đã chỉ đạo rà soát, thống kê cụ thể từng trường, xác định nguyên nhân và tổng số tiền nợ, sau đó báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Sở GD&ĐT thông tin thêm, đơn vị đang phối hợp với Sở Tài chính và UBND phường Buôn Ma Thuột để rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2025.

Hiện đã có 16/40 xã, phường gửi báo cáo, với tổng số tiền nợ hơn 29 tỉ đồng.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 10/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra, xử lý ba vụ việc “gây bão” dư luận những ngày qua, liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nội dung hàng ngàn tiết dạy thêm giờ của giáo viên ở nhiều trường chưa được thanh toán suốt ba năm qua. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý ngay, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.