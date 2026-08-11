Giáo viên chủ nhiệm 20 năm kinh nghiệm nói thật: Học sinh đạt điểm cao, đỗ trường top 90% là nhờ 5 thói quen này

Có một câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh vẫn thắc mắc, rằng tại sao cùng học một lớp, cùng một giáo viên, cùng một lượng bài tập, nhưng có những học sinh luôn đạt điểm cao, dễ dàng đỗ vào các trường top đầu, trong khi nhiều bạn khác dù cũng chăm chỉ không kém lại mãi chỉ ở mức trung bình.

Một giáo viên chủ nhiệm với 20 năm kinh nghiệm, nhiều năm liền phụ trách các lớp cuối cấp, từng chia sẻ về vấn đề này sau khi đã dẫn dắt qua rất nhiều thế hệ học sinh xuất sắc. Khi được hỏi liệu những học sinh đạt điểm cao có phải nhờ chỉ số IQ vượt trội, nền tảng kiến thức tốt hơn hẳn hay không, giáo viên này chỉ lắc đầu và đưa ra một nhận định khá thẳng thắn.

Theo quan sát nhiều năm của thầy, 90% những học sinh đạt kết quả cao đều chỉ có chỉ số thông minh ở mức khá, không phải xuất chúng. Điều giúp các em vượt trội hơn bạn bè cùng trang lứa không phải là năng khiếu bẩm sinh, mà là những thói quen nền tảng mà nhiều người thường bỏ qua.

Sau khi tìm hiểu thêm nhiều trường hợp học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, có thể thấy hầu hết đều sở hữu 5 đặc điểm cốt lõi dưới đây. Với những học sinh có xuất phát điểm bình thường, chỉ cần kiên trì rèn luyện dần từng thói quen một, điểm số hoàn toàn có thể cải thiện theo thời gian.

01

Duy trì thói quen đọc sách lâu dài

Nhiều phụ huynh cho rằng bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đã có khối lượng bài vở dày đặc, làm bài tập còn không kịp thì thời gian đâu để đọc sách, và việc đọc sách chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng trong hành trình trưởng thành của phần lớn học sinh giỏi, việc duy trì thói quen đọc sách lâu dài gần như là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

Nhiều học sinh đạt điểm cao từng chia sẻ rằng bí quyết học tập của mình không nằm ở việc luyện đề với số lượng khổng lồ hay sở hữu năng khiếu vượt trội, mà nằm ở việc duy trì thói quen đọc sách nhiều năm liền, từ sách văn học, tạp chí khoa học phổ thông cho đến nhiều thể loại sách khác, kể cả trong giai đoạn học tập căng thẳng nhất.

Duy trì thói quen đọc sách đều đặn mỗi ngày, dù chỉ vài phút, cũng có thể tạo ra hiệu ứng cộng dồn đáng kể cho kết quả học tập về lâu dài (Ảnh minh họa)

Hiệu ứng cộng dồn mà việc đọc sách mang lại thể hiện rất rõ trong quá trình học tập. Đọc sách không chỉ giúp học sinh hiểu đề bài chính xác hơn, cải thiện điểm số ở nhiều môn học, mà còn mở rộng tầm nhìn, kích hoạt tư duy của não bộ theo thời gian.

Hiệu quả của việc đọc sách không đến ngay lập tức, nhưng nó âm thầm nâng cao khả năng đọc hiểu, khả năng phân tích đề bài và tư duy logic của học sinh. Kỹ năng viết văn, đọc hiểu môn Ngữ văn dựa vào sự tích lũy lâu dài, khả năng phân tích đề trong các môn tự nhiên dựa vào tư duy logic, còn vốn kiến thức, tầm nhìn và cảm quan ngôn ngữ trong các môn xã hội cũng cần thời gian bồi đắp. Đọc sách chính là khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất mà học sinh có thể thực hiện cho việc học của mình.

02

Khả năng quản lý thời gian tốt

Có một câu nói khá đúng, rằng điều thực sự tạo nên khoảng cách giữa các học sinh không phải là chỉ số IQ, mà là khả năng quản lý thời gian. Rất nhiều học sinh nhìn bề ngoài học tới mười mấy tiếng mỗi ngày, nhưng thực chất lại học kém hiệu quả, trì hoãn, chỉ đang "giả vờ nỗ lực". Ngồi trước bàn học nhưng lơ đãng, mất tập trung, lướt điện thoại, chần chừ đến tận đêm khuya, cuối cùng lãng phí thời gian mà chỉ tự cảm động vì sự chăm chỉ của chính mình.

Năng khiếu và chỉ số thông minh chỉ là một phần, còn công sức quan trọng không kém nằm ở khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Nhiều học sinh giỏi thường chia một ngày của mình thành ba giai đoạn rõ ràng. Buổi sáng dậy đúng giờ, không trì hoãn, không nán lại trên giường, ăn sáng xong lập tức bước vào trạng thái học tập hiệu quả. Buổi trưa cân bằng giữa nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng, nghỉ trưa vừa đủ, giữ tinh thần tỉnh táo để tập trung vào buổi chiều. Buổi tối dành thời gian tổng kết lại trước khi ngủ, xem lại hôm nay đã học được gì, nắm vững điều gì, còn thiếu sót ở đâu.

Chính nhờ hệ thống quản lý thời gian đều đặn, kỷ luật và hiệu quả như vậy đã giúp nhiều học sinh vượt qua giai đoạn học tập căng thẳng một cách nhẹ nhàng, đạt được kết quả xuất sắc. Người càng giỏi thường lại càng có ý thức rõ ràng về thời gian. Việc học chưa bao giờ là cuộc đua xem ai học nhiều giờ hơn, thức khuya hơn, mà là cuộc đua xem ai sử dụng từng phút một cách hiệu quả nhất.

03

Không luyện đề tràn lan, chỉ tập trung bù đắp điểm yếu

Sai lầm lớn nhất của nhiều học sinh khi học tập là chỉ cắm đầu luyện đề, làm xong đối chiếu đáp án rồi bỏ qua, luyện hàng nghìn bài tập nhưng những dạng bài từng sai vẫn tiếp tục sai, những lỗ hổng kiến thức vẫn mãi giữ nguyên.

Trong khi đó, nhiều học sinh đạt điểm cao thường có trong đầu một "cuốn sổ học tập" rất rõ ràng, biết chính xác môn nào là thế mạnh, môn nào còn yếu, kiến thức nào đã nắm vững hoàn toàn, dạng bài nào dễ mất điểm. Nhìn vào sách giáo khoa của những học sinh này, có thể thấy các trọng tâm và lỗ hổng kiến thức đều được đánh dấu rõ ràng bằng bút highlight. Các em rất hiểu rõ những thiếu sót của bản thân, nên việc học luôn có mục đích rất cụ thể.

Nhiều học sinh giỏi thường có thói quen ghi chép, phân loại bài tập rất khoa học, sử dụng nhiều màu bút khác nhau để phân biệt kiến thức đã nắm vững, nội dung cần củng cố, và những điểm khó, dễ sai, còn nghi vấn. Với những vấn đề chưa hiểu trên lớp hay lỗ hổng gặp phải khi làm bài, các em không bao giờ để việc đó kéo dài sang ngày hôm sau, mà tìm giáo viên hoặc bạn bè trao đổi ngay trong ngày để hiểu tận gốc vấn đề.

Sổ ghi chép các câu sai của những học sinh này cũng thường được phân loại rất bài bản, không chỉ đơn thuần chép lại đề bài mà còn phân tích rõ theo ba khía cạnh là lỗ hổng kiến thức, sai lầm trong tư duy và kỹ thuật giải bài. Các em cũng thường dành thời gian cố định mỗi tuần để làm lại những câu từng sai, tổng kết lại cho đến khi thực sự khắc phục được điểm yếu.

Nhiều học sinh học theo kiểu dàn trải, đầu tư đều cho tất cả các phần kiến thức, khiến những câu dễ thì luyện đi luyện lại, câu khó thì mãi không giải quyết được, lãng phí thời gian một cách vô ích. Trong khi đó, điểm thông minh của những học sinh giỏi nằm ở việc xác định chính xác điểm yếu và dồn toàn lực để khắc phục. Chỉ khi tập trung phần lớn thời gian và công sức vào những mảng kiến thức còn yếu, học sinh mới có thể tối ưu hóa được điểm số với thời gian bỏ ra ít nhất.

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả, biết học đúng lúc và nghỉ ngơi đúng cách, mới chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các học sinh (Ảnh minh họa)

04

Biết cách nghỉ ngơi đúng cách

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng giải trí là kẻ thù của việc học, muốn con học giỏi thì nên cắt bỏ hết mọi hoạt động vui chơi. Nhưng thực tế, việc học tập dưới áp lực cao mà không có sự thư giãn, không có lối thoát cho cảm xúc chỉ khiến học sinh dễ suy sụp tâm lý, hiệu suất học tập giảm sút, càng học càng mệt mỏi.

Những học sinh đạt điểm cao thực sự chưa bao giờ chỉ biết vùi đầu vào sách vở một cách máy móc, mà thường rất giỏi trong việc nghỉ ngơi có chất lượng. Không ít học sinh giỏi vẫn duy trì sở thích cá nhân như chơi một loại nhạc cụ, tham gia thể thao, ngay cả trong giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất. Với các em, những hoạt động này không phải là lãng phí thời gian, mà là cách giải tỏa áp lực hiệu quả nhất, giúp giữ tâm lý ổn định trong suốt quá trình ôn luyện.

Có nhiều bậc cha mẹ, cứ đến giai đoạn con chuẩn bị thi chuyển cấp hay thi tốt nghiệp, việc đầu tiên làm là cất hết đàn, cất hết bút vẽ của con đi, như thể giải trí chính là kẻ thù của việc học. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều học sinh giỏi vẫn duy trì sở thích cá nhân song song với việc ôn luyện căng thẳng, thậm chí đến sát ngày thi vẫn giữ những khoảng thời gian nhỏ để chơi thể thao, giải trí nhẹ nhàng nhằm xả stress.

Sở thích cá nhân và sự thư giãn hợp lý chưa bao giờ là cái cớ để trốn tránh việc học hay lãng phí thời gian, mà chính là cách tích lũy năng lượng cho việc học. Chỉ những học sinh biết cách nghỉ ngơi, tự điều chỉnh cảm xúc mới có thể giữ vững tâm lý ổn định, phát huy tốt trong những kỳ thi quan trọng.

05

Giỏi tổng kết và nhìn lại quá trình học tập một cách sâu sắc

Rất nhiều phụ huynh thắc mắc rằng cùng một giáo viên, cùng một lớp học, cùng một lượng bài luyện tập, tại sao điểm số của học sinh lại chênh lệch nhau quá lớn. Câu trả lời khá đơn giản, phần lớn học sinh chỉ biết làm bài tập, trong khi học sinh giỏi luôn có tư duy không ngừng suy nghĩ, nhìn lại quá trình học của mình.

Nhiều học sinh đạt điểm số cao trong các kỳ thi quan trọng từng chia sẻ về bí quyết học tập của mình bằng một câu nói khá giản dị, rằng học tập không có con đường tắt, việc nhìn lại và tổng kết quan trọng hơn nhiều so với việc luyện đề tràn lan không có định hướng. Mỗi khi gặp bài khó, các em thường suy nghĩ kỹ về logic cốt lõi của bài toán đó, bài này kiểm tra kiến thức gì, tư duy giải bài ra sao, điểm dễ sai nằm ở đâu, có cách giải nào đơn giản hơn không.

Có những học sinh từng trải qua một kỳ thi không như ý, cảm thấy buồn bã, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh nhìn lại vấn đề, xác định nguyên nhân mất điểm nằm ở việc nắm kiến thức chưa chắc hay do đọc sai đề, phần nào kéo điểm tổng xuống, và cần bổ sung gì cho những lần sau. Mỗi lần thất bại đều được các em coi là cơ hội để lấp đầy lỗ hổng kiến thức, mỗi kỳ thi đều là một lần rèn luyện tư duy nhìn lại sâu sắc.

Thói quen nhìn lại, tổng kết sau mỗi bài kiểm tra giúp học sinh không ngừng khắc phục lỗ hổng kiến thức và tiến bộ theo thời gian (Ảnh minh họa)

Chính nhờ thói quen giỏi suy nghĩ, chăm chỉ tổng kết như vậy đã giúp nhiều học sinh không ngừng khắc phục lỗ hổng, cải thiện dần theo thời gian và đạt được kết quả xuất sắc. Học mà không suy nghĩ thì dễ mơ hồ, suy nghĩ mà không học thì dễ nguy hiểm. Học sinh giỏi thực sự chưa bao giờ chỉ là một cỗ máy luyện đề đơn thuần, mà luôn biết cách không ngừng nhìn lại, suy ngẫm về quá trình học tập của mình. Khi học sinh hình thành được thói quen tự nhìn lại mỗi ngày, các em sẽ bước vào một vòng tuần hoàn tích cực, đó là phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề rồi không ngừng tiến bộ.

Giáo dục chưa bao giờ là một phép màu có thể thấy hiệu quả ngay lập tức, mà là sự đồng hành, kiên trì và khơi dậy tiềm năng mỗi ngày. Phần lớn sự xuất sắc trên đời chưa bao giờ đến từ món quà của năng khiếu bẩm sinh, mà đến từ sự tích lũy của những thói quen tốt theo thời gian. Là cha mẹ, việc giúp con sớm bỏ đi những nội tâm tiêu cực không cần thiết, xây dựng được 5 thói quen nền tảng nói trên, dù xuất phát điểm của con có bình thường đến đâu, con vẫn hoàn toàn có cơ hội bứt phá và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Theo QQ