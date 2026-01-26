Giáo viên bị tố sửa bài thi, “dìm” điểm hàng loạt học sinh: Sợ điểm cao khiến các em chủ quan

Như đã thông tin thì thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) bức xúc trước việc giáo viên bộ môn tiếng Anh bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm.

Sau khi phụ huynh phản ánh đến nhà trường, sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua kiểm tra, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên Tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh.

Mạng xã hội lan truyền vụ việc giáo viên tự ý sửa bài thi để "dìm" điểm của học sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 24/1, thông tin trên báo Người Lao Động, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, xác nhận nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh, sau khi nhiều phụ huynh phản ánh giáo viên này có hành vi sửa bài làm của học sinh, biến đáp án đúng thành sai để chấm điểm thấp. Từ kết quả kiểm tra ban đầu, nhà trường xác định cô T.T.K.N có dấu hiệu vi phạm trong quá trình chấm bài.

Trong diễn biến mới nhất, báo Thanh Niên đã dẫn nội dung bản tường trình của cô T.T.K.N. gửi nhà trường. Theo đó, giải trình với nhà trường, cô N. cho rằng trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập. Vì vậy, cô đã can thiệp vào bài làm của học sinh để "nhắc nhở" tinh thần học tập. Giáo viên này khẳng định việc sửa bài thi không liên quan đến việc học sinh có hay không học thêm tại nhà mình.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.