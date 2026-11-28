Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vụ việc giáo viên bị nêu tên công khai do không dự tiệc liên hoan 20/11, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ Nguyễn Đình Quý cho biết, việc lập danh sách người tham gia và không tham gia các hoạt động của trường từng diễn ra trước đây.

Tuy nhiên, nhà trường chưa từng thực hiện theo hình thức thông báo công khai bằng văn bản có chữ ký lãnh đạo và đóng dấu như lần này. Việc giáo viên bị nêu tên công khai do không dự tiệc liên hoan 20/11 như xảy ra vừa qua là chưa có tiền lệ.

Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP. Huế).

Ông Quý thừa nhận, việc ban hành văn bản dạng thông báo, có chữ ký lãnh đạo và đóng con dấu nhà trường để niêm yết danh sách là chưa phù hợp về góc độ hành chính. Theo ông, việc lập danh sách (không đóng dấu, ký tên lãnh đạo) trước đây chủ yếu nhằm phân biệt những người tham gia và không tham gia các hoạt động chung. Mặt khác, nhà trường không có định kiến với giáo viên khi vắng mặt hoạt động của đơn vị.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến cách làm này, Phó Hiệu trưởng Lê Văn Hùng cho biết, sau các hoạt động nội bộ như gặp mặt liên hoan thân mật, sinh hoạt giao lưu trong các dịp 20/11, 8/3, 30/4..., nhà trường thường công khai danh sách người tham gia và không tham gia để minh bạch các khoản đóng góp, chi phí tổ chức.

Riêng dịp 20/11 vừa qua, có khoản chi 300.000 đồng/người theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Theo ông Hùng, việc đóng con dấu nhà trường vào danh sách xuất phát từ sự thận trọng trong công khai các khoản chi. Tuy nhiên, cách làm này chưa phù hợp, dẫn đến sơ suất khiến sự việc trở nên phức tạp.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Đặng Huy Trứ còn cho biết, nhà trường luôn hướng đến xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, văn hóa, an toàn; các hoạt động quản lý và ứng xử phải bảo đảm sự tôn trọng, phù hợp quy định pháp luật, không tạo thành kiến với bất kỳ giáo viên nào.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, một nữ giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ phản ánh việc nhà trường lập danh sách, đóng dấu và niêm yết tên tại bảng thông báo phòng Hội đồng sư phạm vì không dự tiệc liên hoan sau tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Giáo viên này cho biết, dù đã báo trước việc chỉ tham dự tọa đàm, không dự tiệc do bận việc gia đình, chị vẫn bị nêu tên trong danh sách niêm yết công khai tại phòng Hội đồng sư phạm. Danh sách có đóng dấu nhà trường và được treo trong nhiều ngày.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Phồn Hưng - Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận việc niêm yết danh sách hai nữ giáo viên không tham gia tiệc liên hoan. Theo giải thích của ông Hưng, việc này nhằm phân biệt các trường hợp khi chi trả chế độ dịp 20/11, bảo đảm công khai, minh bạch thu, chi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của giáo viên, khoản tiền chế độ 300.000 đồng/người đã được nhà trường chuyển trước ngày tổ chức tiệc. Sau đó, những giáo viên tham dự liên hoan mới đóng góp 160.000 đồng/người để thanh toán chi phí bữa ăn.

Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, Sở GD&ĐT TP. Huế yêu cầu nhà trường kiểm tra, chấn chỉnh. Chiều 24/11, Hiệu trưởng Hoàng Phồn Hưng cùng hai phó hiệu trưởng đã đến nhà gặp gỡ, xin lỗi nữ giáo viên, đồng thời thừa nhận cách ứng xử của nhà trường chưa phù hợp.