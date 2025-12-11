Giáo trình "tuyệt mật" của các cô giáo mầm non tương lai bị lộ!

Nếu có một nghề mà mỗi ngày đi làm đều giống như bước vào “vương quốc meme sống động”, thì đó chắc chắn là nghề giáo viên mầm non. Đó là nơi mà sáng ra bạn có thể được tặng một chiếc ôm bất ngờ, trưa thì phải giải bài toán “vì sao bạn thỏ bông không chịu ngủ”, còn chiều đến lại hòa mình vào dàn đồng ca “Cô ơi bạn lấy đồ của con”. Nhưng chính trong cái hỗn độn đáng yêu ấy, giáo viên mầm non trở thành những “người hùng” trong mắt học trò. Nghề vất vả không thiếu, nhưng niềm vui thì nhiều vô kể bởi chỉ cần một nụ cười của học trò, mọi mệt mỏi gần như tan biến ngay lập tức.

Mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh học tập của các bạn sinh viên ngành sư phạm mầm non và ngay lập tức gây bão. Trong video, cả lớp hăng hái đứng dậy, tay chân cử động theo nhịp và đồng thanh đọc bài: “Con cua nó bò xuống dưới, nó bò sang trái rồi nó bò sang phải. Bạn nào không ngoan là con cua nó cắp. Nó cắp, nó cắp, nó cắp”.

Học sư phạm mầm non vui như thế này sao? (Nguồn: Thức sêcar)

Không khí lớp học trông vừa đáng yêu, vừa hài hước đến mức ai xem xong cũng phải bật cười. Không khí trong lớp vừa dễ thương vừa đủ hài hước để ai xem cũng phải bật cười. Nhờ đoạn clip này, nhiều người hiểu rõ hơn về những buổi học đặc thù của ngành sư phạm mầm non - nơi sinh viên phải tập làm quen với cách nói chuyện, cách tương tác và năng lượng mà một cô giáo mầm non thực thụ cần có.

Ngay sau khi clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã nhanh chóng bày tỏ sự thích thú. Nhiều người để lại bình luận khen sự hồn nhiên, đáng yêu và tinh thần năng động của các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, không ít netizen cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với nghề giáo mầm non, thán phục những kỹ năng và năng lượng mà các cô giáo tương lai phải rèn luyện ngay từ ghế giảng đường.

Học mầm non rất là vui

Còn các cô giáo mầm non thì đáng yêu và tràn trề năng lượng thế này đây

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn các bạn sinh viên mà thấy năng lượng tràn trề, đảm bảo sau này lớp học sẽ cực kỳ sống động luôn.

- Cái đoạn “nó cắp, nó cắp” mà xem xong cười không nhặt được mồm, đáng yêu quá!

- Ngưỡng mộ các bạn quá, vừa dạy vừa phải tập nhịp điệu, tay chân, giọng nói… công nhận nghề này vất vả thật!

- Các bạn sinh viên làm nghề giáo mầm non chắc chắn sẽ tạo vibe lớp học cực chill, trẻ con nhìn thôi là mê rồi.

- Không ngờ học sư phạm mầm non lại vừa học kiến thức vừa tập biểu diễn như thế này, công nhận đòi hỏi kỹ năng cao thật.

Nghề giáo mầm non đầy thử thách nhưng cũng vô cùng đáng yêu, nơi các cô giáo âm thầm cống hiến để mang lại niềm vui và năng lượng cho học trò.

Bạn có mong muốn trở thành giáo viên mầm non không nào?