Giáo sư giữ chức Hiệu trưởng trường đại học lâu đời nhất Hà Nội 2 nhiệm kỳ liên tiếp là ai?

Từ một sinh viên bước vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 1984, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú trải qua gần 42 năm gắn bó với ngôi trường này, đi qua nhiều vị trí từ bác sĩ nội trú, giảng viên, trưởng bộ môn, Phó Hiệu trưởng đến Hiệu trưởng. Tháng 7/2026, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ cương vị người đứng đầu Đại học Y Hà Nội, bước vào nhiệm kỳ thứ hai trong bối cảnh ngôi trường hơn 120 năm tuổi đang đặt mục tiêu vươn lên nhóm đại học hàng đầu châu Á.

Người đứng đầu ngôi trường hơn 120 năm tuổi

Tháng 7/2026, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú tiếp tục được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Quyết định được ban hành ngày 6/7/2026, có hiệu lực từ ngày ký và thời gian giữ chức kéo dài đến khi ông đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Tại lễ công bố, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết ông tiếp tục được giao trọng trách Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026-2030.

Đây là lần thứ hai GS Nguyễn Hữu Tú đảm nhiệm vị trí cao nhất tại ngôi trường vốn được xem là cái nôi của nền y học hiện đại Việt Nam. Trước đó, ông giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2025. Điều đặc biệt là, Đại học Y Hà Nội không đơn thuần là nơi ông công tác. Đây còn là nơi ông bắt đầu hành trình nghề nghiệp từ một sinh viên.

Theo chia sẻ của chính GS Nguyễn Hữu Tú tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm, năm 1984 ông trở thành sinh viên của trường. Gần 42 năm sau, hành trình ấy đã đưa ông đi qua gần như toàn bộ các nấc thang nghề nghiệp trong một trường đại học y khoa: từ sinh viên, bác sĩ nội trú, giảng viên, Phó Trưởng rồi Trưởng bộ môn, Phó Hiệu trưởng và cuối cùng là Hiệu trưởng.

Ông cũng bắt đầu giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội từ năm 1996. Như vậy, đến thời điểm được bổ nhiệm lại năm 2026, ông đã có đúng 30 năm đứng trên bục giảng của ngôi trường mà mình từng theo học. “Cuộc hành trình” ấy cũng lý giải phần nào sự gắn bó đặc biệt của GS Nguyễn Hữu Tú với Đại học Y Hà Nội. Trong bài phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông nhắc đến những giá trị mà mình cho rằng đã được các thế hệ thầy trò vun đắp qua hơn một thế kỷ: trách nhiệm, chất lượng và sự tử tế.

Từng là Giáo sư trẻ nhất ngành y

Chân dung GS.TS.BS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Đại học Y Hà Nội

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú sinh năm 1968 tại Thanh Hóa. Năm 1990, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội, sau đó tiếp tục theo học bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức và hoàn thành vào năm 1993.

Con đường chuyên môn của ông sau đó gắn khá nhiều với nước Pháp. Trong giai đoạn 1994-1998, ông tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hôtel Dieu ở Lyon và Bệnh viện Henri-Mondor ở Paris. Sau đó, ông tiếp tục có thời gian làm nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và trợ giảng tại một trường đại học ở Paris.

Năm 2003, ông hoàn thành bằng Tiến sĩ Y khoa tại Đại học Y Hà Nội.

Từ một bác sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức, GS Nguyễn Hữu Tú dần trở thành một trong những người có nhiều đóng góp trong việc phát triển lĩnh vực chống đau tại Việt Nam. Ông được biết đến với vai trò khởi đầu xây dựng và chuyển giao mô hình chống đau trong cấp cứu, sau phẫu thuật cho nhiều bệnh viện, đồng thời tham gia đào tạo các kỹ thuật chống đau tiên tiến.

Một dấu mốc đáng chú ý khác trong sự nghiệp học thuật của ông là năm 2007, khi được công nhận học hàm Phó Giáo sư. Đến năm 2014, ông được công nhận Giáo sư. Tại cả hai thời điểm này, ông đều là người trẻ nhất của ngành y tế được công nhận học hàm tương ứng.

Không chỉ hoạt động trong nước, GS Nguyễn Hữu Tú còn có dấu ấn trong hợp tác và nghiên cứu quốc tế. Ông từng nhận Giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu năm 2009 và được Chính phủ Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm năm 2023. Ông cũng là một trong hai người Việt Nam từng được mời tham gia biên soạn Bách khoa thư bệnh học của Pháp.

Người đứng đầu ngôi trường đang bước vào một giai đoạn mới

Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức. Đến năm 2009, ông trở thành Trưởng Bộ môn. Cũng trong năm này, ông được giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội. Trong hơn 30 năm công tác tại trường, ông có khoảng 12 năm giữ cương vị Phó Hiệu trưởng, phụ trách lĩnh vực đào tạo, trước khi trở thành Hiệu trưởng.

Ở giai đoạn này, ông tham gia nhiều công việc liên quan đến sự phát triển của nhà trường, từ xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đến Trung tâm Gây mê hồi sức và Chống đau của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông cũng tham gia mở thêm các chương trình, mã ngành đào tạo mới, trong đó có chương trình cử nhân Điều dưỡng tiên tiến.

Năm 2021, ông chính thức được bổ nhiệm vị trí Hiệu trưởng. Năm năm sau, ông tiếp tục được tín nhiệm và bổ nhiệm lại. Như vậy, từ năm 1984 đến nay, con đường của GS Nguyễn Hữu Tú tại Đại học Y Hà Nội gần như tạo thành một vòng tròn đặc biệt: bắt đầu từ giảng đường với tư cách sinh viên và trở lại chính ngôi trường ấy ở vị trí cao nhất.

Việc GS Nguyễn Hữu Tú tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng diễn ra trong thời điểm Đại học Y Hà Nội đang có nhiều thay đổi về quy mô và vị thế. Được thành lập từ năm 1902 với tên gọi ban đầu là Trường Y Đông Dương, Đại học Y Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo đại học lâu đời nhất Việt Nam và là trường đại học có lịch sử lâu đời nhất tại Hà Nội. Trong hơn một thế kỷ, trường đã đào tạo hàng chục nghìn bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế cho cả nước.

Năm 2026, trường tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong nhóm 1.000 đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng U.S. News Best Global Universities 2026-2027, ở vị trí 957. Trước đó, trường cũng được Times Higher Education xếp trong nhóm 801-1.000 đại học tốt nhất thế giới và nhóm 501-600 ở lĩnh vực sức khỏe.

Cùng với câu chuyện xếp hạng quốc tế, nhà trường đang chuẩn bị cho một giai đoạn mở rộng đáng kể. Một trong những kế hoạch được công bố là đầu tư hơn 3.150 tỷ đồng xây dựng cơ sở mới tại Bắc Ninh.

Trong bài phát biểu khi nhận nhiệm kỳ mới, GS Nguyễn Hữu Tú cho biết năm học 2026-2027, trường dự kiến lần đầu có khoảng 1.000 nghiên cứu sinh, trong đó có nghiên cứu sinh quốc tế. Nhà trường cũng đã được phê duyệt đề án phát triển trong 10 năm, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu trở thành đại học trọng điểm quốc gia, thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Với vị trí hiện tại, nhiệm kỳ thứ hai của GS Nguyễn Hữu Tú vì thế không chỉ nối dài một hành trình cá nhân. Nó cũng gắn với một giai đoạn mà Đại học Y Hà Nội đang tìm cách chuyển từ vị thế một trường đại học y khoa lâu đời, có truyền thống mạnh trong nước, sang một cơ sở giáo dục đại học có dấu ấn rõ hơn trên bản đồ học thuật quốc tế.

Tổng hợp