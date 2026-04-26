Giao hưởng Non Sông: Đêm nhạc kết nối quá khứ và hiện đại

Tối 25/4, tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống nhất, Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt Giao hưởng Non Sông chương trình quy tụ gần 200 nghệ sĩ, trong đó có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật ở các dòng nhạc khác nhau như Rapper Đen, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Hoàng Hải, Hương Tràm, Hoàng Quyên, Hồng Duyên, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) cùng Nhóm Áo Lính, Hợp xướng MUCA và Dàn Quân nhạc MUCA.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, cùng sự tham gia của đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Đỗ Bảo và nhạc trưởng Lê Phi Phi, đêm nhạc mang đến hành trình đa tầng, kết nối nhiều thế hệ khán giả.

Mở màn hùng tráng, tái hiện ký ức dân tộc

Đêm nhạc mở đầu bằng Overture: Tráng ca non sông với âm hưởng sử thi, nhanh chóng thiết lập không gian nghệ thuật hoành tráng. Dàn nhạc giao hưởng kết hợp hợp xướng tạo nên lớp âm thanh dày, mạnh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Tiếp đó, Fantasia: Tự nguyện mang đến bất ngờ khi được xử lý theo hình thức fantasia hiện đại. Sự chuyển biến trong cấu trúc và cảm xúc, cùng hình tượng đoàn quân được tái hiện qua âm nhạc, khiến khán giả không khỏi ấn tượng.

Không khí chương trình tiếp tục được đẩy cao với tổ khúc: Bước chân trên dải Trường Sơn - trên đỉnh Trường Sơn ta hát, hình thức khí nhạc hùng tráng, tiết tấu nhanh, khắc họa bức tranh vệ quốc vĩ đại qua hai cuộc trường chinh.

Trên mạch cảm xúc ấy, Giao hưởng Bài ca thống nhất xuất hiện như một điểm chuyển tinh tế, nơi âm nhạc dần lắng lại để mở ra chiều sâu mới. Tác phẩm là sự giao thoa giữa chất liệu dân gian và ngôn ngữ giao hưởng bác học, khai thác những giai điệu quen thuộc trong một cấu trúc hiện đại, vừa gần gũi vừa giàu tính học thuật. Không chỉ làm mềm đi sắc thái hùng tráng của phần trước, bản giao hưởng còn đóng vai trò như một nhịp cầu cảm xúc, dẫn dắt khán giả bước sang chương II, nơi những câu chuyện về tình yêu và quê hương được cất lên sâu lắng hơn.

Lắng đọng với những bản tình ca về quê hương

Chuyển sang mạch trữ tình, phần trình diễn của Hồng Duyên với Mẹ yêu con mang đến điểm lặng đầy cảm xúc. Giọng hát mềm mại, giàu chất tự sự đã chạm tới trái tim người nghe.

Tiếp nối, Hồng Duyên kết hợp cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi trong Tình em, tạo nên không gian âm nhạc sâu lắng, gợi nhắc những rung động riêng tư trong bối cảnh lịch sử rộng lớn.

NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng dàn nhạc MSO trình diễn

Đặc biệt, tiết mục Bến Xuân - Đàn chim Việt do MSO, NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng dàn hợp xướng thể hiện đã trở thành điểm nhấn ấn tượng của chương trình. Với phần tiết tấu được đẩy nhanh, kết hợp khéo léo các yếu tố hiện đại, màn trình diễn đã tạo nên cao trào cảm xúc, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Hoàng Quyên mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc với tác phẩm Hát về anh và Đưa cơm cho mẹ đi cày. Giọng ca nội lực của cô hòa quyện với dàn nhạc giao hưởng, tạo nên sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và không gian âm nhạc quy mô lớn.

Mạch cảm xúc tiếp tục được mở rộng với Giao hưởng: Quảng Bình quê ta ơi, khi tác phẩm được làm mới theo hình thức khí nhạc kết hợp hợp xướng, mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần hào sảng. Những lớp âm thanh đan cài giữa dàn nhạc và hợp xướng đã nâng cảm xúc khán giả lên một tầng cao mới, như một bước chuyển từ trữ tình sang hào hùng.

Fantasia: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi do dàn nhạc giao hưởng MSO thể hiện mang đến một bước chuyển rõ nét về không khí. Với nhịp điệu rộn ràng, sắc thái tươi sáng và cách xử lý giàu tính chuyển động, tác phẩm như lời hiệu triệu cho một hành trình mới, nơi đất nước bước vào giai đoạn vươn mình đầy năng lượng và hy vọng.

Ngay sau đó, liên khúc Mệnh lệnh trái tim” - “Vì nhân dân quên mình tạo nên cú bùng nổ mạnh mẽ, phá vỡ không gian lắng đọng trước đó. Hai ca khúc được xử lý liền mạch, khi giai điệu của Mệnh lệnh trái tim vừa khép lại cũng là lúc Vì nhân dân quên mình được nối tiếp, dâng cao cảm xúc như một dòng chảy không ngắt quãng. Sự chuyển tiếp này không chỉ tạo hiệu ứng sân khấu ấn tượng, mà còn đẩy chương trình lên cao trào, khơi dậy tinh thần cống hiến và niềm tự hào sâu sắc trong lòng khán giả.

Giao thoa hiện đại, kết nối thế hệ

Không khí chương trình chuyển sang trẻ trung, sôi động với sự xuất hiện của Hoàng Hải và Hương Tràm qua các ca khúc Một vòng Việt Nam, Còn gì đẹp hơn…. Những bản phối kết hợp giữa pop đương đại và giao hưởng mang đến diện mạo mới mẻ cho các ca khúc quen thuộc.

Một trong những phần trình diễn nhận được nhiều sự chú ý là sự xuất hiện của Rapper Đen. Với các ca khúc Đi về nhà, Mang tiền về cho mẹ, Nấu ăn cho em,… được đặt trong không gian giao hưởng, Đen mang đến một cách kể chuyện gần gũi nhưng sâu sắc.

Trong 2 phút giao lưu với khán giả, Rapper Đen và nhạc trưởng Lê Phi Phi đã “biến” khán giả trở thành nghệ sĩ thực thụ khi cùng nhau hòa ca.

Sự kết hợp giữa rap và dàn nhạc giao hưởng không chỉ tạo nên màu sắc mới lạ, mà còn mở ra sự kết nối giữa các thế hệ khán giả, giúp chương trình trở nên gần gũi hơn với giới trẻ.

Ở phần gần cuối, Việt Nam tinh hoa được thể hiện bởi Hoàng Hải và Hương Tràm, hòa quyện dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, quân nhạc cùng các yếu tố hiện đại, tạo nên không khí hoành tráng và đẩy cảm xúc lên cao trào.

Chương trình chính thức khép lại với Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai, nối tiếp bằng Hát mãi khúc quân hành cùng sự xuất hiện của quân nhạc, để lại dư âm hùng tráng và đầy tự hào.

Dù chương trình kéo dài, nhiều khán giả vẫn nán lại đến phút cuối, hòa cùng không khí sôi động và tự hào, khép lại Giao hưởng Non Sông trong dư âm trọn vẹn.

Không chỉ là một đêm nhạc, Giao hưởng Non Sông còn là hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Tổ chức thẻ quốc tế JCB, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật đến đông đảo công chúng. Những giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức, mà còn để gợi nhớ, để tự hào và để tiếp tục viết tiếp câu chuyện của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới.