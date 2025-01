Giáo dục đại học tại Việt Nam lọt top quốc tế ở nhóm ngành Y tế, sức khỏe

Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 nhóm lĩnh vực đào tạo. Ở kỳ xếp hạng năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì 8 nhóm lĩnh vực được xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục là cơ sở giáo dục đại học duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng ở nhóm lĩnh vực Khoa học giáo dục - Education Studies (trước đây là Giáo dục – Education) với vị trí 401-500, khẳng định vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội trong nghiên cứu và đào tạo ở nhóm lĩnh vực giáo dục.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng gia tăng vị trí xếp hạng ở nhóm lĩnh vực Y tế và Sức khỏe (Medical and Health) lên vị trí 501-600 (trước đây là Sức khỏe lâm sàng - Clinical and Health được xếp hạng ở vị trong trong top 601-800).

8 nhóm lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ xếp hạng 2025 bao gồm:

- Khoa học giáo dục (Education Studies) – xếp hạng 401 – 500

- Y tế và Sức khỏe (Medical and Health) – xếp hạng 501 – 600

- Khoa học xã hội (Social Sciences) – xếp hạng 601 – 800

- Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) – xếp hạng 601 – 800

- Khoa học sự sống (Life Sciences) – xếp hạng 801 – 1000

- Kỹ thuật (Engineering) – xếp hạng 801 – 1000

- Khoa học máy tính (Computer Sciences) – xếp hạng 1001+

- Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) – xếp hạng 1001+

Nhóm lĩnh vực Y tế và Sức khỏe (Medical and Health), Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 5 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam được xếp hạng trong THE WUR by subject 2025. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí lên phân nhóm xếp hạng cao hơn và thuộc top 501-600 thế giới.