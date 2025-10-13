Theo thông tin từ Khoa Sản & Phụ khoa - Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công một trường hợp sản khoa đặc biệt nguy kịch: một thai phụ mang thai lần hai, được chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm kết hợp rau cài răng lược trên nền sẹo mổ lấy thai cũ.

Tình huống "kép" nguy hiểm đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi

Theo các bác sĩ, đây là biến chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Rau tiền đạo trung tâm là tình trạng bánh rau bám che kín hoàn toàn lỗ trong cổ tử cung, khiến thai phụ có nguy cơ chảy máu âm đạo đột ngột, lượng nhiều và tái phát nhiều lần.

Trong khi đó, rau cài răng lược là hiện tượng lông rau bám bất thường, xâm lấn vào lớp cơ tử cung thay vì chỉ nằm trên lớp niêm mạc. Biến chứng nguy hiểm nhất là xuất huyết ồ ạt khi lấy thai, do bánh rau không thể bong tự nhiên, dễ dẫn tới sốc mất máu, trụy mạch, thậm chí tử vong nếu không xử trí kịp thời. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ buộc phải cắt tử cung để kiểm soát chảy máu.

Khi hai tình trạng này cùng xuất hiện, nguy cơ tăng gấp nhiều lần: vừa có thể băng huyết sớm khi cổ tử cung mở, vừa khó cầm máu trong mổ do rau bám xâm lấn sâu. Do đó, các ca phẫu thuật như vậy luôn được xếp vào nhóm sản khoa nguy cơ cao, đòi hỏi chuẩn bị nguồn máu dự trữ lớn và phối hợp đa chuyên khoa.

Phát hiện sớm: Chìa khóa cứu sống hai mẹ con

Sản phụ và em bé khỏe mạnh sau ca phẫu thuật cấp cứu rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược. (Ảnh: BVCC)

ThS. BS. Hồ Văn Thu, Trưởng khoa Sản & Phụ Khoa, người trực tiếp theo dõi thai kỳ và mổ cấp cứu cho sản phụ này cho biết: Qua siêu âm, thai phụ đã được phát hiện sớm tình trạng rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược trên sẹo mổ đẻ cũ từ tuần thai 22. Nhận thấy đây là biến chứng sản khoa nguy hiểm, bệnh nhân đã được:

- Chỉ định tiêm trưởng thành phổi nhằm dự phòng cho thai nhi trong trường hợp phải mổ lấy thai sớm.

- Theo dõi định kỳ với lịch thăm khám chặt chẽ, để kịp thời phát hiện bất thường và đưa ra hướng xử trí tối ưu.

Đến tuần thai 34 tuần 2 ngày, sản phụ đột ngột ra máu âm đạo và được đưa vào viện cấp cứu. Sau khi hội chẩn, BS. Thu chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Nhận định đây là ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp, ekip đã chuẩn bị kỹ lưỡng với đầy đủ phương án dự phòng:

- Ngân hàng máu huy động lượng máu và chế phẩm máu lớn, sẵn sàng truyền bù.

- Ekip phẫu thuật - gây mê hồi sức phối hợp nhịp nhàng, chủ động kiểm soát tình huống chảy máu nặng.

- Ekip can thiệp mạch trực chiến, sẵn sàng hỗ trợ nút mạch cầm máu khi cần thiết.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần thấp để kiểm soát chảy máu, đồng thời truyền máu và hồi sức tích cực. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, ca mổ thành công, mẹ và bé đều an toàn. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và em bé ổn định, đã xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và em bé ổn định, đã được xuất viện. (Ảnh: BVCC)

Ca bệnh trên là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc theo dõi thai kỳ thường xuyên, đặc biệt ở những thai phụ có tiền sử mổ lấy thai hoặc can thiệp tử cung.

ThS. BS. Hồ Văn Thu nhấn mạnh: "Các thai phụ có nguy cơ cao cần được theo dõi và quản lý thai kỳ tại những cơ sở y tế chuyên khoa sản uy tín, nơi có đầy đủ nhân lực và phương tiện để xử trí an toàn các ca sản khoa phức tạp."